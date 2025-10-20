Λογαριασμός
Δημοσκόπηση Marc: Πού εισπράττει το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος η κυβέρνηση - Η δυναμική Μητσοτάκη και Τσίπρα

Στη δημοσκόπηση γίνεται για πρώτη φορά ερώτημα για την πρωθυπουργία με τον Αλέξη Τσίπρα - Στην εκτίμηση ψήφου φαίνεται 8 κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή  

Marc: Στο 30,5% η ΝΔ - 2ο το ΠΑΣΟΚ, 3η η Πλεύση Ελευθερίας

Στο 30,5% καταγράφει η Marc την εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, στα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, με το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 14%. 

Στην εκτίμηση ψήφου, φαίνεται 8 κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή.

Η Marc  έκανε για πρώτη φορά ερώτημα για την πρωθυπουργία με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συγκεντρώνει  24,3%, δηλαδή 9,6 μονάδες χαμηλότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος λαμβάνει 33,9%, με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 11,3%. 

Ο κ. Τσίπρας προηγείται με 24% στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της Κεντροαριστεράς, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να σημειώνει 12,8% και τον Νίκο Ανδρουλάκη στην τρίτη θέση, να λαμβάνει 12,6%. 

Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ANT1-MARC 20-10-25
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ANT1-MARC 20-10-25

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ANT1-MARC 20-10-25

Στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει τον χώρο της Κεντροδεξιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 38,8% έναντι 13,1% του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Βελόπουλου που συγκεντρώνει 12,7%. 

Η ακρίβεια «Αχίλλειος πτέρνα» της κυβέρνησης

Η ακρίβεια παραμένει με διαφορά η «Αχίλλειος πτέρνα» της κυβέρνησης. Το 67,7% των ερωτώμενων να δηλώνει ότι η καταπολέμησή της πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητά της. Η ακρίβεια στην αγορά είναι κατά το 37,7% του δείγματος ο βασικός λόγος που η κυβέρνηση εισπράττει πολιτικό κόστος, με την τραγωδία των Τεμπών να βρίσκεται στο 31,1%. 

Πηγή: skai.gr

