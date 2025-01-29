Μπλόκο έστησε η Ελληνική Αστυνομία στα λιμανάκια της Αθήνας και έπιασε στα πράσα έναν οδηγό που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς σε στροφές.
Σε βίντεο του ΣΚΑΪ φαίνεται η κρυφή Porsche Cayenne της ΕΛ.ΑΣ. να πλησιάζει αμέσως το όχημα που έκανε κόντρες, να κατεβαίνουν οι αστυνομικοί και να του επιβάλλουν βαριές καμπάνες.
Στον ασυνείδητο οδηγό αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα χρόνο ενώ το πρόστιμο που θα πληρώσει είναι αρκετών χιλιάδων ευρώ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου, οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν οχήματα κατασχεμένα τα οποία δεν έχουν αναζητηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι χωρίς διακριτικά, με ενσωματωμένους φάρους για να περνούν απαρατήρητα.
