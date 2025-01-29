Λογαριασμός
Κόντρες στα λιμανάκια της Αθήνας: Πώς η Porsche της ΕΛΑΣ συνέλαβε οδηγό - Δείτε βίντεο

Μπλόκο με μια Porsche είχε στήσει η ΕΛΑΣ πιάνοντας στα πράσα οδηγό που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στις στροφές - Του έριξαν βαριά «καμπάνα»

Κόντρες

Μπλόκο έστησε η Ελληνική Αστυνομία στα λιμανάκια της Αθήνας και έπιασε στα πράσα έναν οδηγό που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς σε στροφές.

Σε βίντεο του ΣΚΑΪ φαίνεται η κρυφή Porsche Cayenne της ΕΛ.ΑΣ. να πλησιάζει αμέσως το όχημα που έκανε κόντρες, να κατεβαίνουν οι αστυνομικοί και να του επιβάλλουν βαριές καμπάνες. 

Στον ασυνείδητο οδηγό αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα χρόνο ενώ το πρόστιμο που θα πληρώσει είναι αρκετών χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου, οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν οχήματα κατασχεμένα τα οποία δεν έχουν αναζητηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι χωρίς διακριτικά, με ενσωματωμένους φάρους για να περνούν απαρατήρητα. 

