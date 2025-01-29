Εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες στον παραλιακό δρόμο του Ναυπλίου, όπου ψαρόνια έκαναν ελιγμούς, σκοτεινιάζοντας και σκεπάζοντας τον αργολικό ουρανό με τις χορευτικές τους κινήσεις.
Πρόκειται για το γένος sturdi, το οποίο ζει δυο με τρία χρόνια και έρχεται αυτήν την εποχή, προαναγγέλλοντας κατά τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο την έλευση του χειμώνα.
Πηγή: skai.gr
