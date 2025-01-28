Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Νέες διατάξεις για την λειτουργία τους 

Ενίσχυση των μαθητών των δήμων όπου θα λειτουργήσουν τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗ.ΜΩ.Σ.), στήριξη των μικρότερων αδελφών τους, αλλά και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα σχολεία τα οποία θα μετατραπούν σε ΔΗ.ΜΩ.Σ., προβλέπει μία σειρά διατάξεων που κατατέθηκαν χθες το βράδυ στην υπό κύρωση Σύμβαση για την ίδρυση των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με το υπ. Παιδείας, 22 δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, γίνονται Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο, στη Σύμβαση μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Ωνάση προστέθηκε μία τροπολογία με τέσσερις νέες παραμέτρους:

Α) Εισάγεται κριτήριο εντοπιότητας για την τελική κατάταξη των μαθητών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε ποσοστό που θα κυμαίνεται κατ' ελάχιστο από 40% έως 60%.

Η εντοπιότητα θα καθορίζεται με βάση τον τόπο διαμονής των μαθητών σε σχέση με την έδρα του Δημοσίου Ωνασείου Σχολείου, προκειμένου να ενισχυθούν οι περιοχές γύρω από τα ΔΗΜ.Ω.Σ.

Β) Διευκολύνεται η εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για τα μικρότερα αδέλφια μαθητών και μαθητριών που ήδη φοιτούν στις εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες θα μετατραπούν σε ΔΗ.ΜΩ.Σ.

Η σχετική ρύθμιση, η οποία θα ισχύσει για τα πρώτα δύο χρόνια, ισχύει και στα Πειραματικά Σχολεία και προβλέπει τη δυνατότητα εισαγωγής νεότερων αδερφών, ακόμα και αν δεν έχουν επιτύχει την απαιτούμενη βαθμολογία, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μαθητών.

Γ) Οι εκπαιδευτικοί και οι υποδιευθυντές των σχολείων που θα μετεξελιχθούν σε ΔΗ.ΜΩ.Σ. μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις τους για δύο χρόνια, με τη διασφάλιση της οργανικότητας των θέσεων.

Τους παρέχεται η δυνατότητα να παραμείνουν και μετά την πάροδο της διετίας, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης. Επίσης, προβλέπεται μεταβατική περίοδος τετραετίας, ώστε οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές και το διδακτικό προσωπικό να αποκτήσουν το αυξημένο προσόν πιστοποίησης επιμόρφωσης Β' επιπέδου στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών.

Δ) Με απόφαση του υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα οριστεί έως τις 17 Φεβρουαρίου 2025 η χρονική σειρά με την οποία θα λειτουργήσει το σύνολο των νέων Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.



