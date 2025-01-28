Με επιστολή τους οι μαθητές των σχολείων που θα καταργηθούν για να γίνουν Ωνάσεια, ζητούν από το Ωνάσειο Ίδρυμα να μην προχωρήσει τη διαδικασία, καθώς όπως λένε «διαχωρίζουν τους μαθητές και μας διώχνουν από τα σχολεία μας».

«Επιστολή από τα σχολεία που καταργούνται για να γίνουν Ωνάσεια, προς το Ωνάσειο Ίδρυμα

Κύριοι του Ωνάσειου Ιδρύματος,

Απευθυνόμαστε σε εσάς, γιατί έχουμε μερικά ερωτήματα σχετικά με τη συμφωνία που κάνατε με την κυβέρνηση, με την οποία καταργείτε τα σχολεία μας και τα μετατρέπετε σε Ωνάσεια.

Οι μαθητές θέλουμε να έχουμε καλά και σύγχρονα σχολεία. Θέλουμε να αναβαθμιστεί η λειτουργία τους με υποδομές, καθηγητές, δραστηριότητες και ακριβώς για αυτά αγωνιζόμαστε. Όμως αυτό γιατί θα πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένα σχολεία και μάλιστα να περνάμε από εξετάσεις; Δεν αξίζουμε όλοι οι μαθητές καλά και σύγχρονα σχολεία;

Αυτό που κάνετε είναι να μας πετάτε τελικά έξω από τα σχολεία της γειτονιάς μας και να μας αναγκάζετε να δίνουμε και άλλες εξετάσεις για να συνεχίσουμε το σχολείο.

Απαιτούμε να μην προχωρήσουν τα Ωνάσεια Σχολεία γιατί διαχωρίζουν τους μαθητές και μας διώχνουν από τα σχολεία μας!

Ξέρουμε πως τα ίδια λένε οι συμμαθητές μας σε Εύοσμο και Ρόδο που κάνουν αυτές τις μέρες καταλήψεις και πορείες, αλλά και στην Κρήτη, στη Θράκη.

Τα μαθητικά συμβούλια και μαθητές από: 15ο ΓΕΛ Αθήνας, 15ο Γυμνάσιο Αθήνας, 60ο Γυμνάσιο Αθηνών, 7ο ΓΕΛ Αχαρνών, 52ο ΓΕΛ Αθήνας, 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης, 1ο ΓΕΛ Περάματος, 1ο Γυμνάσιο Περάματος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

