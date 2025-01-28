Πανό οπαδών της Μπόκα Τζούνιορς για τα Τέμπη: «Δικαιοσύνη για το έγκλημα!»

Οι μαζικότατες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα αλλά και όπου υπάρχει ελληνισμός με αίτημα να απονεμηθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών έφτασαν σε όλη την γη και συγκίνησαν ακόμη και τον φίλαθλο κόσμο.
Στη χθεσινή αναμέτρηση της Μπόκα Τζούνιορς με την Αρχεντίνος Τζούνιορς στο Μπουένος Άιρες υψώθηκε ένα πανό με μήνυμα αλληλεγγύης στις οικογένειας των θυμάτων. «Δικαιοσύνη για το έγκλημα στα Τέμπη», ανέγραφε το πανό που αναρτήθηκε στο «Μπομπονέρα».
