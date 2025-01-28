Ισίδωρος Κούβελος: Νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, Ισίδωρος Κούβελος, είναι ο νέος Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας χθες το μεσημέρι στο κτίριο της ΕΟΕ.

Ο κ. Κούβελος συγκέντρωσε 21 ψήφους και παίρνει τη σκυτάλη μετά από 16 χρόνια και τέσσερις διαδοχικές θητείες του απερχόμενου προέδρου Σπύρου Καπράλου, που ψηφίστηκε από 13 μέλη. Ο νέος πρόεδρος της ΕΟΕ θα μείνει στο τιμόνι της Επιτροπής μέχρι το 2028.

Ο κύριος Ισίδωρος Κούβελος εκλέχθηκε Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τέταρτη συνεχόμενη φορά από το 2009.

Είναι παντρεμένος από το 1998 με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργό Εξωτερικών και Δήμαρχο Αθηναίων για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

