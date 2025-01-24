Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Υπογράφηκε η σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Ωνάση και του Ελληνικού Δημοσίου

Στις αρχές της εδβομάδας στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, με αντικείμενο την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς για τη δημιουργία των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.). Tη σύμβαση δωρεάς υπέγραψαν ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση. Στη συνάντηση παρέστησαν άλλα αρμόδια μέλη της κυβέρνησης, καθώς και μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση.

Εδώ και 50 χρόνια, το Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ανθρώπου μέσα από πρωτοποριακές δράσεις στην Παιδεία, την Υγεία και τον Πολιτισμό. Με όραμα μια καλύτερη κοινωνία, αναγνωρίζει ότι η δημόσια Παιδεία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για κάθε ενεργό πολίτη. Κάθε πρωτοβουλία στον τομέα της Παιδείας επιβεβαιώνει το DNA του Ιδρύματος Ωνάση, που αναζητά την καινοτομία και την ανατροπή, τη δύναμη που διέθετε ο ιδρυτής Αριστοτέλης Ωνάσης και την ελπίδα που εκπροσωπούσε ο Αλέξανδρος Ωνάσης.

Σε αυτή την ιστορική συγκυρία των 50 ετών από την ίδρυσή του, το Ίδρυμα Ωνάση πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσει το παρελθόν είναι να δράσει στο παρόν, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, όπου κάθε παιδί πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ονειρεύεται και να διεκδικεί το όνειρό του, με την υποστήριξη που του αξίζει.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και μέσω μιας σημαντικής δωρεάς 160 εκατομμυρίων ευρώ, 22 δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, γίνονται Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, περισσότεροι από 6.000 μαθητές ανά έτος και περισσότεροι από 22.000 μαθητές σε ορίζοντα δωδεκαετίας σε όλη την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου δημόσια εκπαίδευση. Θα μπορούν, επίσης, να λάβουν μέρος σε Ομίλους και Σύνολα με αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Τα 22 σχολεία θα αναβαθμιστούν πλήρως από το Ίδρυμα Ωνάση με προϋπολογισμό έως ένα 1 εκατομμύριο ευρώ για κάθε σχολείο. Παράλληλα, το Ίδρυμα Ωνάση θα καταβάλλει έως 500.000 ευρώ ετησίως για κάθε σχολείο για την κάλυψη των επιπλέον λειτουργικών εξόδων του.

Τα 22 αυτά σχολεία παραμένουν δημόσια και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά παραμένουν λειτουργοί του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης. Είναι αυτονόητο ότι η φοίτηση στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία παραμένει εντελώς δωρεάν.

Το Ίδρυμα Ωνάση πιστεύει ότι καθήκον κάθε ευνομούμενης, δημοκρατικής πολιτείας είναι να διασφαλίζει την πρόσβαση των πολιτών της στα δημόσια αγαθά: η Παιδεία, ο Πολιτισμός και η Υγεία πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους.

Μέσα από την πρωτοβουλία των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, το Ίδρυμα είναι παρόν ως αρωγός, χωρίς να υποκαθιστά το κράτος. Συμπράττει με την Πολιτεία και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, πάντα με γνώμονα την κοινωφέλεια που καθορίζει την αποστολή του.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Για το Ίδρυμα Ωνάση, η ισότιμη πρόσβαση στη σύγχρονη εκπαίδευση και στην καινοτομία αποτελεί προτεραιότητα. Σε μια ιστορική στιγμή για εμάς, με την επέτειο 50 χρόνων λειτουργίας μας, υπογράψαμε με τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη και με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τη σύμβαση δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων. Με σεβασμό στις αρχές λειτουργίας του Δημόσιου Σχολείου και με στόχο το μοντέλο των ΔΗΜ.Ω.Σ. να φέρει στον χώρο της δημόσιας παιδείας την καινοτομία που έφερε στον χώρο της υγείας το Ωνάσειο Νοσοκομείο, το Ίδρυμα Ωνάση προχωρά στη δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου. Στόχος μας είναι να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε αυτούς που δεν τις έχουν και να δημιουργήσουμε το δημόσιο σχολείο του αύριο που θα αγαπήσουν μαθητές, γονείς και καθηγητές».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Δύσκολα θα φανταζόμουν μια πιο σημαντική παρέμβαση του Ιδρύματος, επ’ αφορμή των 50 ετών από την ίδρυσή του, από το πρόγραμμα για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, το οποίο έχουμε την ευκαιρία σήμερα να επικυρώσουμε με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το Ίδρυμα Ωνάση έχει ήδη καταγράψει ένα εξαιρετικά πλούσιο κοινωφελές έργο, θεωρώ όμως ότι η σημερινή δωρεά είναι ξεχωριστή. Και είναι ξεχωριστή διότι ακριβώς θέλουμε να δημιουργήσουμε μαζί, το Ελληνικό Κράτος, η Ελληνική Πολιτεία και το Ίδρυμα Ωνάση, έναν καινούργιο τύπο δημόσιου σχολείου, ο οποίος θα πατάει πάνω στη μεγάλη τεχνογνωσία την οποία έχουμε ήδη αποκτήσει από τα 42 Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια που λειτουργούν στη χώρα μας, για να μπορέσουμε να προσθέσουμε ακόμα περισσότερες εκπαιδευτικές αλλά και γνωσιακές εμπειρίες στους μαθητές μας».

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τη δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας. Η ίδρυση 22 Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, με την πολύτιμη αρωγή του Ιδρύματος Ωνάση, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ενίσχυση των ευκαιριών στην εκπαίδευση, για ένα σύγχρονο σχολείο που θα αναδεικνύει τις δεξιότητες των μαθητών και των μαθητριών.

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, μαζί με μια σειρά από παρεμβάσεις που ξεδιπλώνουμε και οι οποίες αλλάζουν συνολικά τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης, θα συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, κ. Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου, αλλά και όλους όσοι εργάζονται για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος».

Στο πλαίσιο της δωρεάς, το Ίδρυμα Ωνάση θα αναβαθμίσει τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των σχολείων, ενώ συγχρόνως θα καλύψει το κόστος λειτουργίας των Ομίλων και Συνόλων που θα διεξάγονται μετά το ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα, με έμφαση σε σύγχρονα γνωστικά πεδία όπως το STEM, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, η τέχνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες.

Παράλληλα, θα παρέχει πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό και εξοπλισμό στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, θα συνεισφέρει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και θα καλύπτει σε ετήσια βάση τα λειτουργικά έξοδα που προκύπτουν πέρα από το βασικό πρόγραμμα του σχολείου, το οποίο θα συνεχίζει να καλύπτεται από την Πολιτεία.

Η λειτουργία των ΔΗΜ.Ω.Σ. θα ρυθμίζεται μέσω σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Ωνάση, ακολουθώντας το επιτυχημένο πρότυπο του Ωνάσειου Νοσοκομείου, που από το 1993 έχει μεταμορφώσει το τοπίο της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της.

Όλα τα ΔΗΜ.Ω.Σ. θα διοικούνται από αυτοτελή 9μελή Διοικούσα Επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας, που θα διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία τους και την υψηλή ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν στα ΔΗΜ.Ω.Σ. συνεχίζουν να ανήκουν στο δημόσιο και να αμείβονται κανονικά από το κράτος. Η εισαγωγή των μαθητών σε αυτά θα γίνεται με συμμετοχή σε δοκιμασία (τεστ) γνώσεων και δεξιοτήτων στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου, ενώ το πρόγραμμα σπουδών θα είναι αντίστοιχο με εκείνο των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων.

Τουλάχιστον έξι ΔΗΜ.Ω.Σ. αναμένεται να ξεκινήσουν την λειτουργία τους τη σχολική χρονιά 2025-26. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε ο αριθμός αυτός να αυξηθεί και να φτάσει τα δώδεκα ή περισσότερα σχολεία. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2025 θα ανακοινωθεί ποιες από τις 22 σχολικές μονάδες θα ενταχθούν στην πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος.

Οι 22 σχολικές μονάδες θα είναι 10 στην Περιφέρεια Αττικής, 4 στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και 8 στην υπόλοιπη επικράτεια. Τα σχολεία που θα μετατραπούν σε ΔΗΜ.Ω.Σ. είναι τα ακόλουθα:

• 52ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ [Κολωνός, Περιφέρεια Αττικής]

• 52ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ [Κολωνός, Περιφέρεια Αττικής]

• 15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ [Κυψέλη, Περιφέρεια Αττικής]

• 15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ [Κυψέλη, Περιφέρεια Αττικής]

• 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ [Μενίδι, Περιφέρεια Αττικής]

• 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ [Μενίδι, Περιφέρεια Αττικής]

• 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ [Πειραιάς, Περιφέρεια Αττικής]

• 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ [Πειραιάς, Περιφέρεια Αττικής]

• 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ [Περιφέρεια Αττικής]

• 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ» [Περιφέρεια Αττικής]

• 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [Ξηροκρήνη, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

• 16ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ» [Ξηροκρήνη, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας]

• 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ [Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας]

• 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ [Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας]

• 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ [Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας]

• 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ [Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας]

• 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ [Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης]

• 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ [Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης]

• 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ [Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου]

• 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ [Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου]

• 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [Περιφέρεια Κρήτης]

• 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [Περιφέρεια Κρήτης]

Φωτογραφίες:© Andreas Simopoulos

