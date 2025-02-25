Κλειστοί θα είναι οι πολιτιστικοί και αθλητικοί χώροι του Δήμου Αθηναίων την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή. Παράλληλα, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα κλείσουν στις 11.

«Ο Δήμος Αθηναίων, σεβόμενος την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, ενημερώνει τους πολίτες ότι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025, δε θα λειτουργήσουν οι πολιτιστικοί και οι στεγαζόμενοι αθλητικοί χώροι, ενώ οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, θα κλείσουν στις 11.00 πμ», σημειώνεται στην ανακοίνωση του δήμου.

Ποιοι πολιτιστικοί και αθλητικοί χώροι θα παραμείνουν κλειστοί

Συγκεκριμένα, δε θα λειτουργήσουν η Πινακοθήκη, η Τεχνόπολη (πλην της παιδικής χαράς και του Skywalk), το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», το Μουσείο Μαρία Κάλλας, το Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθήνας, οι Παιδικές Βιβλιοθήκες στον Σταθμό Λαρίσης και στο ΚΑΠΑΨ, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ο Πολυχώρος «Άννα & Μαρία Καλουτά», το Κέντρο Τεχνών, τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, τα κολυμβητήρια, τα γυμναστήρια και οι κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ανοικτές θα παραμείνουν οι παιδικές χαρές και οι ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει προγραμματίσει καρναβαλικές εκδηλώσεις για την ημέρα αυτή.

Πηγή: skai.gr

