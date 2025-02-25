Σε δικαστήριο ανηλίκων παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις 17χρονοι που κατηγορούνται ότι χθες το πρωί ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους στην αυλή σχολείου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος των τριών ανηλίκων ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη (πλημμέλημα). Αφού ορίστηκε δικάσιμος, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς τους, που διώκονται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και παραπέμφθηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με την αυτόφωρη διαδικασία.

Το ανήλικο θύμα νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

