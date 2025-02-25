Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για βαριά σωματική βλάβη στους τρεις 17χρονους για τον ξυλοδαρμό συνομήλικου τους

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς τους οι οποίοι διώκονται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και παραπέμφθηκαν στο Μονομελές

Δικαστήριο

Σε δικαστήριο ανηλίκων παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις 17χρονοι που κατηγορούνται ότι χθες το πρωί ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους στην αυλή σχολείου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος των τριών ανηλίκων ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη (πλημμέλημα). Αφού ορίστηκε δικάσιμος, αφέθηκαν ελεύθεροι.
Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς τους, που διώκονται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και παραπέμφθηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με την αυτόφωρη διαδικασία.

Το ανήλικο θύμα νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δίωξη 17χρονος Ξυλοδαρμός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark