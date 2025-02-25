Επί 2,5 ώρες κατέθεταν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών στη Λάρισα οι γονείς και ο θείος του Βασίλη Καλογήρου που εντοπίστηκε νεκρός μετά από 50 ημέρες που αγνοείτο, σε δύσβατη περιοχή του Τυρνάβου.

Η οικογένεια του 39χρονου επέμεινε στο σενάριο της απαγωγής και της εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο δεν έχουν υποδείξει κάποιον ύποπτο.

Η αστυνομία ωστόσο, αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και δεν προτάσσει το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας γιατί δεν φαίνεται να έχει τα επαρκή στοιχεία για να στηρίξει αυτή την εκδοχή.

Τόσο η οικογένεια όσο και οι Αρχές περιμένουν τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν σημαντικές απαντήσεις στο θρίλερ καθώς θα συνδυαστούν με την αυτοψία και την ιατροδικαστική εξέταση που έχουν γίνει.

Φως, όπως έγραψε χτες, Δευτέρα το skai.gr, αναμένει να ρίξει ο ιατρικός φάκελος του 39χρονου ειδικά μετά την αποκάλυψη πως στις τοξικολογικές εξετάσεις ανιχνεύτηκε φαρμακευτική ουσία η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη για τον θάνατο του 39χρονου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το «μυστήριο» της ουσίας θα ξεκαθαρίσει μετά και την κατάθεση φαρμακοποιού ο οποίος προμήθευε νόμιμα το φάρμακο στον 39χρονο. «Η εγκληματική ενέργεια απομακρύνεται, δεν έχουμε συλλέξει στοιχεία που να μας οδηγούν σε έγκλημα» δηλώνει ανώτατος αξιωματικός στο skai.gr.

Πηγή: skai.gr

