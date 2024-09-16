Ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των δράσεων του προγράμματος Equall - Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων

Τη συστηματική υλοποίηση των ιδιαίτερα επιτυχημένων δράσεων Women Founders and Makers, Women Βack to Work, Women in Agriculture και Profession has no Gender που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Equall - Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων, συνεχίζει η Πειραιώς.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στον 6º κύκλο των δράσεων Women Founders and Makers και Women Βack to Work καθώς και στον 5º κύκλο του Women in Agriculture, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τους 100 mentors, έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου 2024. Μέχρι σήμερα, στις δράσεις αυτές έχουν συμμετάσχει και ωφεληθεί άμεσα 1.183 γυναίκες.

Επιπρόσθετα, η δράση Profession has no Gender, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το The Tipping Point, συνεχίζεται αδιάλειπτα και για τη σχολική χρονιά 2024-2025.

Το πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας Equall - Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων, δημιουργήθηκε από την Πειραιώς τον Μάρτιο 2022 και περιλαμβάνει δράσεις που έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων, την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων, την υποστήριξη της νέας γενιάς και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, εκφράζει τη δέσμευση της Τράπεζας να αφουγκράζεται τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και να συμμετέχει έμπρακτα στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία.

Η Ισότητα των Φύλων αποτελεί έναν από τους πυλώνες του προγράμματος Equall. Σε αυτόν τον πυλώνα εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις που έχουν ως στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών:

Women Founders and Makers

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα και αναζητούν σχετική επιμόρφωση και εξειδικευμένη υποστήριξη.

Το πρόγραμμα είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:

α) Επιμόρφωση (Learning by studying) συνολικής διάρκειας 38 ωρών, η οποία χωρίζεται σε 5 ενότητες και

β) Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μentoring (Learning by doing), για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες που εκπροσωπούν κορυφαίες επιχειρήσεις, όσο και με μηχανές Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative Artificial Intelligence / GenAI), που έχουν εισέλθει δυναμικά στη ζωή μας.

Επιπρόσθετα, με γνώμονα την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η Τράπεζα προσφέρει αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες το «Πειραιώς EQUALL 360°», μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδική τιμολόγηση και προνόμια.

Women Back to Work

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά εργασίας, είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:

α) Επιμόρφωση (Learning by studying) συνολικής διάρκειας 32 ωρών, η οποία χωρίζεται σε 4 ενότητες, και

β) Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μentoring (Learning by doing), για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών και την αποτελεσματική αλληλεπίδρασή τους με την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI), καθώς και προσωποποιημένη καθοδήγηση από ειδικά καταρτισμένη κοινότητα μεντόρων, για την εμβάθυνση των γνώσεών τους, μέσω εργαλείου που συνδυάζει την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη με την Ανθρώπινη Νοημοσύνη.

Women in Agriculture

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στον αγροτικό τομέα.

Το πρόγραμμα είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:

α) Επιμόρφωση (Learning by studying) και βιωματική μάθηση, συνολικής διάρκειας 26 ωρών. Οι θεματικές που καλύπτει αφορούν στην ψηφιοποίηση του αγρού, την επιχειρηματικότητα και τη μετάβαση προς την πράσινη γεωργία. Επιπλέον, περιλαμβάνει και τομεακή επιμόρφωση με θεματολογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τον τομέα δραστηριότητας των συμμετεχουσών. Στo πλαίσιo της επιμόρφωσης, πραγματοποιούνται επίσης ζωντανές συνεδρίες (βιωματική μάθηση) με αγρότισσες/αγρότες που παρουσιάζουν βέλτιστες πρακτικές της καλλιέργειας ή/και της επιχείρησής τους.

β) Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μentoring (Learning by doing), ίσης διάρκειας με την επιμόρφωση, για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες, καθηγητές και επαγγελματίες στον αγροδιατροφικό τομέα, όσο και με μηχανές Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI).

Οι δράσεις Μentoring και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων με την αξιοποίηση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI), σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται σε συνεργασία με τους 100mentors. Επιπρόσθετα, οι ενότητες επιμόρφωσης διαμορφώνονται και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή για τις αγρότισσες επιχειρηματίες.



Profession has no Gender

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Profession has no Gender, που επίσης αφορά στην Ισότητα των Φύλων, έχει ενταχθεί στον πυλώνα των δράσεων για τη Νέα Γενιά. Υλοποιείται σε συνεργασία με το The Tipping Point και απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες δημόσιων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ανά την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους νέους και τις νέες όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος καταρρίπτοντας τα κοινωνικά στερεότυπα που αναπαράγονται και λειτουργούν ως τροχοπέδη στις επιλογές τους σχετικά με το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες διασυνδέονται με μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το διαφορετικό φύλο.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι από το 2022 που ξεκίνησε, στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει 3.716 μαθητές. Για το 2024, στόχος του προγράμματος είναι να συμπεριλάβει 3.000 επιπλέον μαθητές και μαθήτριες.

