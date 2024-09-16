METLEN: Οι Μηχανικοί Στην Πράξη επιστρέφουν για 8η χρονιά

Η METLEN Energy & Metals («METLEN») προσκαλεί νέες και νέους αποφοίτους πολυτεχνικών σχολών στο 8ο κύκλο του προγράμματος Μηχανικοί στην Πράξη – ένα πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας που αποτελεί πλέον θεσμό, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες απασχόλησης.

Οι Μηχανικοί στην Πράξη ξεκίνησαν το 2014 και αμέσως έγιναν σημείο αναφοράς. Οι συμμετέχοντες τονίζουν πως είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες μέσω της συμμετοχής τους σε πραγματικά έργα στους τομείς της ενέργειας, της μεταλλουργίας, αλλά και των υποδομών.

Κατερίνα Καρανδινού: Project Coordinator/Grid & Digital Solutions

«Μέσα από ευκαιρίες εναλλασσόμενων θέσεων, απέκτησα πολύτιμη εμπειρία σε διάφορες πτυχές της επιχείρησης, βοηθώντας με να προσδιορίσω την ιδανική επαγγελματική μου πορεία. Επιπλέον, βελτίωσα τις δεξιότητές μου στην αυτοδιαχείριση και τη συνεργασία μέσα από πρακτική εμπειρία, η οποία έχει συμβάλει καθοριστικά στην επαγγελματική μου εξέλιξη.»

Μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια, εξατομικευμένη εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία σε διάφορα projects, ανέπτυξαν δεξιότητες όπως χρηματοοικονομική ανάλυση, διαχείριση κόστους, μοντελοποίηση πληροφοριών κτιρίων (BIM), καθώς και επίλυση προβλημάτων σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Το πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά στην επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη, χτίζοντας παράλληλα την αυτοπεποίθηση και την προοπτική τους για το μέλλον.

Γιάννης Μπλέτσης: BIM Engineer/METKA ATE

«Ανάμεσα στις πολλές πολύτιμες εμπειρίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος για απόφοιτους, οι εκπαιδευτικές συνεδρίες ένας-προς-έναν ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμες, καθώς επιτάχυναν σημαντικά την καμπύλη μάθησής μου και εμβάθυναν την εξειδίκευσή μου. Επιπλέον, τα πολυάριθμα σεμινάρια στα οποία συμμετείχαμε παρείχαν πλούτο γνώσεων, ενισχύοντας περαιτέρω την κατανόησή μου για τον κλάδο.»

Τι προσφέρει το πρόγραμμα:

Έμμισθη πρακτική απασχόληση, διάρκειας ενός έτους, σε μία κορυφαία εταιρεία με διεθνές προφίλ

Συμμετοχή σε έργα με παγκόσμιο αντίκτυπο

Εμπειρία σε πρωτοποριακά projects που αλλάζουν το μέλλον της ενέργειας και της βιομηχανίας

Απόκτηση και ενίσχυση δεξιοτήτων σε πραγματικές συνθήκες και συνεχή καθοδήγηση από κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσφατους πτυχιούχους Μηχανικούς με μέγιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών. Επιπλέον, προϋποθέσεις αποτελούν:

Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο ως μηχανικός (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Πολιτικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Τεχνολογία Πληροφοριών ή συναφείς τομείς)

Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται η METLEN: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας, Κόρινθος (βιομηχανικές εγκαταστάσεις της METLEN)

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους

Άριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας

Συμπεριφορές που βασίζονται στις αξίες της METLEN:

- Προσωπική ανάπτυξη

- Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην ασφάλεια

- Συνεργασία και Εμπιστοσύνη

- Ενσυναίσθηση και Αποτελεσματική επικοινωνία

- Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων από 16 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε το σύνδεσμο: metlengroup.com/el/oi-anthrwpoi-mas/mixanikoi-sti-praksi/

Πηγή: skai.gr

