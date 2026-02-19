Στις φυλακές Τρικάλων οδηγείται σήμερα, Πέμπτη ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», που κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την πολύωρη απολογία του, για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιό του που κόστισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες.

Κατά την απολογία του στον ανακριτή, επέρριψε τις ευθύνες στους υπεύθυνους για την εκπόνηση των τοπογραφικών και των μελετών, τους εργολάβους που υλοποιούσαν τα έργα, και τους ειδικούς που πραγματοποίησαν τις αυτοψίες, χωρίς να εντοπίσουν τη διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις.

Η απολογία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» διήρκησε περίπου 5 ώρες και σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, ο ίδιος δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη και την απώλεια των εργαζομένων του. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του, ενώ έριξε το βάρος σε αυτούς που υπέγραψαν τις μελέτες της επιχείρησης και αποποιήθηκε την ευθύνη της γνώσης για όλα όσα γίνονταν στο εργοστάσιο.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Ακόμα δήλωσε ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Και φίλος του ιδιοκτήτη είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Τα όσα ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Σοβαρές παραλείψεις αποκαλύπτει και το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Σοβαρές ευθύνες και παραλείψεις που οδήγησαν στην έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, επιβεβαιώνει και το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η έκρηξη προκλήθηκε από συσσώρευση προπανίου στον ισόγειο χώρο του κτιρίου 2, το οποίο και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ενδεικτικό κρίσιμο στοιχείο που προκύπτει είναι πως η ηλεκτροβάνα, μηχανισμός που διακόπτει την παροχή αερίου όταν ανιχνεύσει διαρροή, δεν λειτουργούσε γιατί δεν ήταν καν συνδεδεμένη.

Αναλυτικά, κατά τις εργασίες εκσκαφής και έρευνας που πραγματοποιήθηκαν από την Πυροσβεστική στις 5 Φεβρουαρίου 2026 εντοπίστηκε υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνδέει τις υπέργειες δεξαμενές προπανίου με τον χώρο του κτιρίου.

Η χρήση αερίου αζώτου και χρωματισμένου νερού αποκάλυψε σημεία διάτρησης και διαρροής, ενώ, όπως σημειώνεται, υπήρξε οσμή υγραερίου κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η έκθεση αναφέρει ότι η συσσώρευση αερίου στο κτίριο 2 δικαιολογεί πλήρως την έκρηξη.

Η επιχείρηση, συνοψίζει το πόρισμα, διαθέτει ασφάλιση έναντι πυρός ωστόσο δεν εντοπίστηκαν συστήματα καταιονισμού ύδατος στο χώρο των υπέργειων δεξαμενών.

Οι εργαζόμενοι ενημέρωναν για οσμή υγραερίου

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι πολλαπλές αναφορές εργαζομένων περιγράφουν πως προ πολλού γινόταν αντιληπτή οσμή που παρέπεμπε σε αυτή του υγραερίου, χωρίς να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την αποκατάστασή της.

Ενδεικτικά, από την πλειονότητα των εργαζομένων που απασχολούνταν στο κτίριο 2/ πτέρυγα Β, προκύπτει ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν το συμβάν υπήρχε επανειλημμένη και παροδική αντίληψη της οσμής.

Η εν λόγω οσμή είχε ειδικότερα γίνει αντιληπτή ήδη πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων ή και μήνες πριν το συμβάν, δεν ήταν συνεχής, αλλά εμφανιζόταν κατά διαστήματα.

Είχε αναφερθεί σε υπευθύνους βάρδιας και είχαν ενημερωθεί οι προϊστάμενοι, ωστόσο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η οσμή εξακολουθούσε να γίνεται αντιληπτή, χωρίς να προκύπτει ότι αποκαταστάθηκε οριστικά ή ότι ελήφθησαν μέτρα που να εξάλειψαν το φαινόμενο.

Επιπλέον, υπήρχαν ενίοτε ισχυρισμοί από στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου πως η οσμή προέρχεται από αλλού και δεν πρόκειται για υγραέριο ή κάτι παρεμφερές.

Η ηλεκτροβάνα που θα μπορούσε να αποτρέψει την έκρηξη

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η ηλεκτροβάνα διακοπής αερίου, η οποία βρέθηκε αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να λειτουργήσει σε περίπτωση διαρροής.

Ο ρόλος της είναι να διακόπτει την παροχή του αερίου προς τις καταναλώσεις όταν πάρει εντολή από τους ανιχνευτές για διαρροή.Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο κτίριο, η διακοπή παροχής δεν θα ήταν δυνατή.

