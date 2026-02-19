Χειροβομβίδα εξερράγη στην περιοχή του Κορυδαλλού

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή του Κορυδαλλού, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 02:50 περίπου τα ξημερώματα της Πέμπτης κοντά σε κάδο απορριμάτων, στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών, προκαλώντας ζημιές σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα (θραύση κρυστάλλων σε παρμπρίζ και πλαϊνά τζάμια). Το οστικό κύμα προκάλεσε θραύση τζαμιών επίσης σε δύο σπίτια ισογείου και 1ου ορόφου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις τις αστυνομίας και του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), από όπου και περισυνελέγησαν υπολείμματα της χειροβομβίδας και η περόνη. Η περιοχή έχει αποκλειστεί σε ακτίνα τουλάχιστον 4-5 οικοδομικών τετραγώνων.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.