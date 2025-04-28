Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε το πρωί της Δευτέρας (28/1) η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε για μια σειρά αστυνομικών υποθέσεων που απασχολούν την επικαιρότητα.

Αρχικά, αναφέρθηκε στο περιστατικό στα Καλύβια, όπου το βράδυ του Σαββάτου έγιναν απόπειρες διάρρηξης σε τρία συνεχόμενα σπίτια, ευτυχώς χωρίς επιτυχία. Μάλιστα, στις δυο από αυτές οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από τους ιδιοκτήτες, ενώ την τρίτη χτύπησε συναγερμός με αποτέλεσμα να φτάσουν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο και να ακολουθήσει καταδίωξη. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ένας εκ των δραστών πετούσε μάρμαρα στους αστυνομικούς.

«Το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε άμεσα, η ομάδα ΔΙΑΣ έφτασε και συνέλαβε τον έναν δράστη μετά από ανθρωποκυνηγητό στην περιοχή και στη συνέχεια τα ξημερώματα της Κυριακής συνελήφθησαν ακόμα 2 άτομα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι 2 δράστες που συνεχίζουν να αναζητούνται. Ουσιαστικά πρόκειται για μια συμμορία, που το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε απασχολήσει την περιοχή με απόπειρες διαρρήξεων», ανέφερε η κ. Δημογλίδου, με την ίδια να συμπληρώνει:

«Υπάρχει αστυνόμευση και από ομάδες ΔΙΑΣ, από περιπολικά της Άμεσης Δράσης και σε κάποιες από αυτές τις περιοχές κινείται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και η ομάδα ΟΠΚΕ. Οπότε έχουμε πολύ καλύτερη αστυνόμευση, κάτι το οποίο είναι αποτρεπτικό για τους διαρρήκτες. Το να λαμβάνονται κάποια προληπτικά μέτρα από τους πολίτες είναι θετικό, ο ρόλος ο δικός μας είναι να ενημερωνόμαστε και να φτάνουμε εγκαίρως. Αυτό έγινε εδώ και καταφέραμε να συλλάβουμε τους 3 από τους 5 δράστες. Ενισχύουμε περαιτέρω τις περιπολίες σε αυτές τις περιοχές, για να μην επιβαρύνεται το τοπικό αστυνομικό τμήμα».

Τι δείχνουν οι έρευνες για τη δολοφονία Μοσχούρη

Ερωτηθείσα για το τι δείχνουν οι έρευνες στην υπόθεση Μοσχούρη, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε:

«Οι δράστες αποδεικνύονται για ακόμη μια φορά ότι δεν σκέφτονται την ανθρώπινη ζωή, ούτε ενδιαφέρονται για αθώους πολίτες σε δρόμους μεσημβρινές ώρες που υπήρχε αυξημένη κίνηση, με στόχο να πλήξουν έναν άνθρωπο. Έχουμε δει πολύ καλύτερη εικόνα τους προηγούμενους μήνες από τις εξιχνιάσεις που έχουν γίνει, με αρκετές συλλήψεις σε μέλη εγκληματικών οργανώσεων. Συνολικά 720 άτομα έχουν συλληφθεί κι έχουν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, σε 52 εγκληματικές οργανώσεις έχουν σχηματιστεί δικογραφίες. Για αυτό ακριβώς υπάρχει υλικό, πάνω στο οποίο μπορούν να βασιστούν οι αστυνομικοί, ώστε να εξιχνιάσουν αυτές τις υποθέσεις».

Απαντώντας για την εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης, η ίδια εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο έχει αποδείξει ότι κάνει «εξαιρετική δουλειά».

«Κάτι ανάλογο θα γίνει κι εδώ, παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ προσεκτικοί όταν διαπράττουν τέτοια εγκλήματα, ώστε να μην αφήσουν πίσω τους ίχνη. Οι αστυνομικοί στο τέλος θεωρώ θα βρουν τα λάθη που έχουν γίνει και θα φτάσουν στους δράστες», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

