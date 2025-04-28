Ναύπλιο: 7 συλλήψεις και 5 τραυματίες από τη συμπλοκή στο κατάστημα κράτησης

Συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου.

Στο επεισόδιο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ ενεπλάκησαν 10 αλλοδαποί πολίτες Αλγερίας και 10 ημεδαποί Ρομά για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Από τη συμπλοκή που έληξε με την επέμβαση των σωφρονιστικών Αρχών τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Άργους 5 άτομα.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίαση Εγκληματικότητας Ναυπλίου αναγνωρίστηκαν και συνελήφθησαν 7 άτομα για πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβάσεις του νομού περί όπλων, αφού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε θαλάμους μια μεταλλική λάμα και ένα μαχαίρι.

Πηγή: skai.gr

