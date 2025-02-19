Για το σοκαριστικό έγκλημα στο Δαφνί, με δράστη 47χρονο ασθενή και θύμα μια ασθενή 44 ετών, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στο «Live You» η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το σενάριο ο δράστης να βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο μετά από τόσες ώρες. Όποιος γνωρίζει την περιοχή και το συγκεκριμένο ψυχιατρικό ίδρυμα, καταλαβαίνει ότι είναι ένας τεράστιος χώρος με διάφορα οικήματα μέσα στον περιβάλλοντα χώρο».

«Οι αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν και εντός του ψυχιατρικού καταστήματος και εκτός αυτού, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη πληροφορία για το αν ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να βγει. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να βρεθεί, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνος όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για οποιονδήποτε άλλον συμπολίτη μας».

«Ξεκινάμε τη διαδρομή από την ανάποδη για να διαπιστώσουμε τα αίτια θανάτου του Βασίλη Καλογήρου»

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ρωτήθηκε και για τα ενδεχόμενα για τα αίτια θανάτου του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος αγνοείτο από τα τέλη Δεκεμβρίου και τελικά βρέθηκε νεκρός τη Δευτέρα στον Τύρναβο,

«Το αν πρόκειται για ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια είναι ερωτήματα που προσπαθούμε κι εμείς να απαντήσουμε όλοι και οι αστυνομικοί που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι οποίοι ουσιαστικά καλούνται τώρα πέραν των αποτελεσμάτων, που αναμένονται φυσικά από ιατροδικαστή και εξετάσεις, να ξεκινήσουν τη διαδρομή από την ανάποδη. Έτσι θα διαπιστώσουμε ποια είναι η πορεία που ακολούθησε ο άνθρωπος αυτός, είτε μεταφέρθηκε από άλλο άτομο, σε περίπτωση εγκληματικής ενέργειας, είτε έφτασε μόνος του στο συγκεκριμένο σημείο. Μπορεί να έχει συμβεί και αυτό το δεύτερο σενάριο, αν σκεφτούμε ότι και η πρώτη εικόνα των ιατροδικαστών είναι ότι για ένα με δυο 24ωρα ο άνθρωπος από τη στιγμή που εξαφανίστηκε, ήταν ζωντανός», ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.