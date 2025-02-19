Νεκρή είναι η άτυχη γυναίκα που χτυπήθηκε άγρια τη νύχτα από άγνωστους εισβολείς έξω από το σπίτι της στο Κρυονέρι Ζακύνθου.

Αυτό αναφέρουν πηγές από την Αστυνομία που ερευνούν την υπόθεση και μετά από σχετική γνωμάτευση του Νοσοκομείου.

Η αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων μέσα και έξω από το σπίτι της άτυχης γυναίκας και όλες οι ενδείξεις αποδίδουν τον θάνατο σε ληστεία.

Εικάζεται ότι η άτυχη γυναίκα, μαχαιρώθηκε φριχτά από τον ή τους εισβολείς, στην προσπάθεια της να απομακρυνθεί από το σπίτι.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Χρήστο Στρατουλάκο, η υπόθεση περιπλέκεται καθώς δίπλα από τη γυναίκα βρέθηκαν χρήματα γεγονός που ανατρέπει την περίπτωσης ληστείας.

Το ermisnews αναφέρει ότι η γυναίκα που είναι γνωστή συμβολαιογράφος, φέρεται να χτυπήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο σημεία του σώματος της και να αιμορράγησε στην αυλή του σπιτιού της.

Την άτυχη γυναίκα βρήκε συγγενικό της πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο και η αστυνομία διεξάγει έρευνες για εγκληματική ενέργεια.

Η σορός θα μεταφερθεί στην Πάτρα για νεκροψία-νεκροτομή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.