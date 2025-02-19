Διερευνήθηκε και εξιχνιάστηκε, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υπόθεση προώθησης και πώλησης παράνομων και δυνητικά επιβλαβών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος των εκπροσώπων 2 εταιρειών, με έδρα το εξωτερικό, καθώς και σε βάρος 4 ατόμων, οι οποίοι προέκυψε ότι παρείχαν τηλεφωνικές υπηρεσίες υποστήριξης, κατά τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με την ύπαρξη πλαστών-κατασκευασμένων διαφημιστικών βίντεο σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, που δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνολογίας ΑΙ (deepfake) και τα οποία παρείχαν δήθεν συμβουλές για ιατρικά θέματα, διαφημίζοντας παράλληλα ως προς την αποτελεσματικότητά τους, παράνομα φαρμακευτικά προϊόντα.

Τα συγκεκριμένα τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας, προέκυψε ότι τα δέματα που αποστέλλονταν στους υποψηφίους αγοραστές δρομολογούνται στην ελληνική επικράτεια, μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών με έδρα σε περιοχή της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, πρωινές ώρες χθες (18-02-2025), από την ανωτέρω Υπηρεσία και με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις εγκαταστάσεις της ανωτέρω εταιρείας, όπου διαπιστώθηκε ότι αλλοδαπή εταιρεία σε συνεργασία με έτερη αλλοδαπή εταιρεία- μεταφορών, διακινούσαν τα σκευάσματα αυτά στη χώρα μας, αναθέτοντας στην ημεδαπή εταιρεία την παράδοσή τους στους τελικούς καταναλωτές.

Τι εντοπίστηκε στις έρευνες

Επιπλέον, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ημεδαπής εταιρίας, εντοπίστηκαν 439 δέματα, που περιείχαν περίπου 1.800 φαρμακευτικά σκευάσματα, διαφορετικών τύπων και κατηγοριών και τα οποία προέρχονταν από τις αλλοδαπές εταιρείες. Τα εν λόγω φαρμακευτικά σκευάσματα κατασχέθηκαν, καθώς σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ. αποτελούν φάρμακα, τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία χωρίς άδεια και η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Πώς προωθούνταν

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε η πλειοψηφία των εν λόγω σκευασμάτων, προωθούνταν μέσω παραπλανητικών διαδικτυακών διαφημίσεων, όπου εμφανίζονταν ψευδώς πρόσωπα υψηλής φήμης και αναγνωρισιμότητας, όπως επιστήμονες (κυρίως ιατροί), δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες, προσδίδοντάς τους «θαυματουργές» θεραπευτικές ιδιότητες. Περαιτέρω, προκειμένου οι διαφημίσεις αυτές να γίνουν ακόμα πιο πειστικές, συχνά συνοδεύονταν από ψευδείς-κατασκευασμένες «κριτικές», όπου και εκεί αποτυπώνονταν δήθεν θετικές προσωπικές εμπειρίες.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, προέκυψε ότι οι ανωτέρω αλλοδαπές εταιρείες διακίνησαν στη χώρα μας, μέσω της ημεδαπής εταιρείας μεταφορών, το έτος 2024, 94.919 παραγγελίες σκευασμάτων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για κυκλοφορία επιβλαβών φαρμάκων και απάτη κατ’ εξακολούθηση, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ δείγμα των σκευασμάτων που κατασχέθηκαν, θα αποσταλεί στον Ε.Ο.Φ. για εργαστηριακές εξετάσεις.

Συστάσεις στους πολίτες

Με αφορμή την υπόθεση αυτή συστήνεται από την αστυνομία στους πολίτες- καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να μην εξαπατηθούν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ενώ ειδικότερα ενημερώνονται ότι:

Η διακίνηση και πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου, απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας μας, συνεπώς κάθε διαδικτυακή πηγή αγοράς φαρμάκων είναι παράνομη και μη εγκεκριμένη από τους αρμόδιους φορείς.

Η διαδικτυακή αγορά φαρμάκων ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Σημαντικό ποσοστό των φαρμάκων που πωλούνται μέσω διαδικτύου είναι πλαστά, νοθευμένα, αγνώστου προέλευσης, αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας και πολύ συχνά επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών.

Ένα φάρμακο ή σκεύασμα είναι ασφαλές, μόνο όταν έχει παραχθεί και ελεγχθεί ποιοτικά σύμφωνα με τους κανόνες που επιτηρούν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, και μόνο όταν διατίθεται μέσω της νόμιμης αλυσίδας διακίνησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση η χρήση του μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Σχετική ενημέρωση για τους κινδύνους από τη διαδικτυακή αγορά φαρμάκων υπάρχει στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) στο σύνδεσμο: http://www.eof.gr.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

Πηγή: skai.gr

