Έκτακτα μέτρα λαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων από το μεσημέρι, στις 15:00, και για όσο χρειαστεί, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, ανοίγει η Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372) παρέχοντας ασφαλή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας. Οι ομάδες street work της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων θα προσφέρουν στους άστεγους προστασία.

Με συνεχείς βάρδιες θα επιχειρούν στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστό τσάι, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Όσοι το επιθυμούν, θα μπορούν να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, επί των οδών Αχαρνών και Λιοσίων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί όποιον πολίτη εντοπίσει κάποιον που διαμένει στον δρόμο να καλέσει στο τηλεφωνικό κέντρο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. 210-5246515/6 (εσωτ. 0), παρέχοντας πληροφορίες με την ακριβή τοποθεσία, ώστε οι ομάδες street work να επέμβουν άμεσα.

Αναφορές για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι μπορούν να γίνονται και στον τετραψήφιο αριθμό 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Πηγή: skai.gr

