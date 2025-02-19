Θρίλερ με τον Βασίλη Καλογήρου - Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια θανάτου

Του Μάκη Συνοδινού

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του Βασίλη Καλογήρου από τη Λάρισα, ο οποίος αγνοείτο από τέλη Δεκεμβρίου και τελικά βρέθηκε νεκρός τη Δευτέρα στον Τύρναβο.

Μετά την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σορό του 39χρονου, η οποία δεν έδειξε σαφή αιτία θανάτου λόγω της προχωρημένης σήψης, όλα τα ενδεχόμενα από τι «έφυγε» από τη ζωή ο Βασίλης είναι ανοιχτά.

Σύμφωνα με καλές ενημερωμένες πηγές, τα τελευταία 24ωρα γίνεται αγώνας δρόμου από τις Αρχές, προκειμένου να βρεθούν βίντεο που να δείχνουν την πορεία που ακολούθησε ο 39χρονος φεύγοντας από το σπίτι του στη Λάρισα, ενώ αναμένεται να αναζητηθούν και στίγματα κινητών τηλεφώνων που εξέπεμψαν από το σημείο.

Από παθολογικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια «έφυγε» ο 39χρονος Βασίλης από τη ζωή;

Αυτό είναι το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν Αρχές αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στη σορό.

Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο κάδρο των αιτιών μπαίνουν ο στραγγαλισμός, ακόμη και αυτός της δηλητηρίασης.

Μυστήριο μέχρι αυτή την ώρα παραμένει πως η σορός βρέθηκε σε αυτό το σημείο, καθώς κτηνοτρόφοι της περιοχής σε καταθέσεις που έχουν δώσει υποστηρίζουν πως ο συγκεκριμένος λόφος είναι «ανοιχτό» σημείο που περνάνε συχνά μαζί με τα σκυλιά τους και άρα θα ήταν αδύνατο να μην έχουν παρατηρήσει το άψυχο σώμα εδώ και 50 περίπου μέρες.

