Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σύγκρουση μεταξύ ΙΧ και φορτηγού σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Ιεράς Οδού στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορία. Κατά συνέπεια, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από τη Νέα Κηφισιά και σε μήκος 7,5 χιλιομέτρων έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και εν συνεχεία τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες έως το ύψος των ΚΤΕΛ. Αργότερα σημειώθηκαν άλλα δυο τροχαία στον Κηφισό στη Νέα Φιλαδέλφεια και στους Αγίους Αναργύρους.

Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αρδηττού, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, και στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου.

Πηγή: skai.gr

