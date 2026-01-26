Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, επί της οδού Αγίου Δημητρίου,

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εργασιών και λίγο προτού δοθεί το δίκτυο υδροδότησης σε χρήση, από την πίεση έσπασε κομμάτι της προσωρινής κατασκευής του αγωγού και τα θραύσματα χτύπησαν τους εργαζόμενους στα πόδια.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ώστε να υποβληθούν στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις.

Οι τρεις εργάτες πήραν εξιτήριο, ενώ ο τέταρτος παρέμεινε για νοσηλεία καθώς υπέστη κάταγμα κάτω από το γόνατο.

Η διοίκηση της ΕΥΑΘ έδωσε εντολή να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό ατύχημα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

