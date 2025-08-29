Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και η υπόθεση πλέον οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όπως μεταδίδει και η ΕΡΤ, η ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποιήθηκε στους αντίκλητους δικηγόρους, με το επόμενο βήμα να είναι ο προσδιορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης.

Την ίδια ώρα, στα χέρια του εφέτη ανακριτή Λάρισας βρίσκεται από χθες το μεσημέρι το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που αφορά στη φωτιά η οποία ξέσπασε μετά τη μοιραία σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Στην έκθεση, μήκους 94 σελίδων με συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό, τονίζεται ότι η δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, ωστόσο δεν παρουσιάζει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά.

Το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού καταρρίπτει τόσο τα συμπεράσματα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ όσο και τις θεωρίες που είχαν διατυπωθεί από τεχνικούς συμβούλους οικογενειών, περί μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια καμπίνα, της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Κουλούρι, όπου είχε μεταφερθεί τμήμα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, προκειμένου να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο ύπαρξης φορτίου στο δεύτερο βαγόνι.

