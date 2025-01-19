Νέα Πέραμος: Νεκρός σε τροχαίο οδηγός μηχανής, μετά από καταδίωξη αστυνομικών

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μοτοσυκλετιστή σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, έπειτα από καταδίωξη αστυνομικών στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινείτο στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου με κατεύθυνση την Κόρινθο, δεν σταμάτησε στο σήμα αστυνομικών για έλεγχο. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την καταδίωξη, με τον οδηγό της μηχανής να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούεται με εν κινήσει Ι.Χ., με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ έχει διαταχθεί διοικητική έρευνα από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες των αστυνομικών.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Σήμερα, Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 15.20 στο 30ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στη Νέα Πέραμο, μοτοσικλέτα με έναν αναβάτη δέχτηκε σήμα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, προκειμένου να του διενεργηθεί έλεγχος.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ξεκίνησε να κινείται και αποπειράθηκε να παρασύρει το συνοδηγό αστυνομικό του πληρώματος, ο οποίος είχε εξέλθει και βρισκόταν πεζός δίπλα στο περιπολικό, με σκοπό να τον ελέγξει.

Εν συνεχεία, προκειμένου να ξεφύγει ο οδηγός εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με εν κινήσει Ι.Χ.Ε, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή.

Παράλληλα έχει διαταχθεί διοικητική έρευνα από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες των αστυνομικών.









