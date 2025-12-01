Δικηγορικοί Σύλλογοι: Εξελέγησαν 51 πρόεδροι στον πρώτο γύρο εκλογών - Πού θα επαναληφθούν

Της Έλενας Γαλάρη

Πενήντα ένας Πρόεδροι εξελέγησαν από τον πρώτο γύρο κατά τις εκλογές που διεξήχθησαν στους συνολικά 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας χθες Κυριακή. Σε 9 Συλλόγους οι εκλογές θα επαναληφθούν, ενώ σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, οι εκλογές συνεχίζονται και σήμερα.

Οι 51 πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων

1.Αγρινίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ (έλαβε το 100% των ψήφων)

2. Αλεξανδρούπολης: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ (100%)

3. Αμαλιάδας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (100%)

4. Άμφισσας: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΗΤΤΑ (100%)

5. Άρτας: ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (100%)

6. Βέροιας: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ (53,33%)

7. Βόλου: ΑΡΓΥΡΩ (ΕΡΤΖΗ) ΧΡΥΣΟΧΟΥ (57,65%)

8. Ιωαννίνων: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ (100%)

9. Γρεβενά: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (100%)

10. Γύθειο: ΑΝΘΗ ΜΠΑΛΙΤΣΑΡΗ (100%)

11. Δράμας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ (100%)

12. Έδεσσας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (100%)

13. Ευρυτανίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ (100%)

14. Ζακύνθου: ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ (100%)

15. Ηλίας: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΒΟΥΔΑ(76,79%)

16. Ηρακλείου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ (51,33%)

17. Θεσπρωτίας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΛΑΣ (59,74%)

18. Γιαννιτσών: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ (50,59%)

19. Καβάλας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ (68,47%)

20. Καλαβρύτων: ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (61,54%)

21. Καλαμάτας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ (93,44%)

22. Καρδίτσας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (57,78%)

23. Καστοριάς: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΙΟΣ (100%)

24. Κέρκυρας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ (58,89%)

25. Κεφαλονιάς: ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ (100%)

26. Κιλκίς: ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ (81,71%)

27. Κοζάνης: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ (72,69%)

28. Κυπαρισσίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (100%)

29. Κως: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ (100%)

30. Λαμίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (66,98%)

31. Λασιθίου: ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (100%)

32. Λειβαδιάς: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΝΙΟΥ (55,56%)

33. Λευκάδας: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ (53,45%)

34. Μεσολογγίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (100%)

35. Μυτιλήνης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (51,45%)

36. Νάξου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ (100%)

37. Ξάνθης: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ (100%)

38. Ορεστιάδας: ΑΝΝΑ ΜΕΜΕΤΖΗ (100%)

39. Πρέβεζας: ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (100%)

40. Ρεθύμνου: ΘΩΜΑΣ ΛΕΧΩΒΙΤΗΣ (100%)

41. Ροδόπης: ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΟΥΔΗ (53,70%)

42. Σάμου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΑΚΗΣ (100%)

43. Σερρών: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ (100%)

44. Σπάρτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (100%)

45. Σύρου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΦΛΗΣ (56,32)

46. Τρικάλων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ (52,94%)

47. Τρίπολης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ (57,84%)

48. Φλώρινας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ (100%)

49. Χαλκίδας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ (100%)

50. Χαλκιδικής: ΘΩΜΑΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ (55,04%)

51. Χίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΕΣ (50,55%)

Την ερχόμενη Κυριακή θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος εκλογών στους Δικηγορικούς Συλλόγους:

Αιγίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ 35,71% - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 35,71%

Θήβας: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 36,62% - ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ - ΜΑΥΡΑΚΗ 35,21%

Κατερίνης: ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΤΡΙΜΠΑ 42,37%- ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 41,10%

Κορίνθου: ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 39,58%- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ 34,03%

Λάρισας: ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ 47,46%- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 30,51%

Ναυπλίου: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ 40,87%- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ 25,48%

Πάτρας: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 31,30%- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 21,91%

Ρόδου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΒΕΝΑΚΗΣ 42,12%- ΣΤΕΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 41,87%

Χανιών: ΑΓΑΠΗ ΜΙΚΡΟΥ 46,53%- ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ 28,03%

Νεοκλεγέντες

Για πρώτη φορά εκλέχτηκαν νέοι Πρόεδροι στους δικηγορικούς Συλλόγους Βόλου, Έδεσσας, Ηλίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καλαβρύτων, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λειβαδιάς, Μυτιλήνης, Ροδόπης, Τρίπολης και Χίου, Ηρακλείου και Χαλκιδικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.