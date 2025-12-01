Δικηγορικοί Σύλλογοι: Εξελέγησαν 51 πρόεδροι στον πρώτο γύρο εκλογών - Πού θα επαναληφθούν

Της Έλενας Γαλάρη
Πενήντα ένας Πρόεδροι εξελέγησαν από τον πρώτο γύρο κατά τις εκλογές που διεξήχθησαν στους συνολικά 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας χθες Κυριακή. Σε 9 Συλλόγους οι εκλογές θα επαναληφθούν, ενώ σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, οι εκλογές συνεχίζονται και σήμερα.
Οι 51 πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων
1.Αγρινίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ (έλαβε το 100% των ψήφων)
2. Αλεξανδρούπολης: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ (100%)
3. Αμαλιάδας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (100%)
4. Άμφισσας: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΗΤΤΑ (100%)
5. Άρτας: ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (100%)
6. Βέροιας: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ (53,33%)
7. Βόλου: ΑΡΓΥΡΩ (ΕΡΤΖΗ) ΧΡΥΣΟΧΟΥ (57,65%)
8. Ιωαννίνων: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ (100%)
9. Γρεβενά: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (100%)
10. Γύθειο: ΑΝΘΗ ΜΠΑΛΙΤΣΑΡΗ (100%)
11. Δράμας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ (100%)
12. Έδεσσας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (100%)
13. Ευρυτανίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ (100%)
14. Ζακύνθου: ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ (100%)
15. Ηλίας: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΒΟΥΔΑ(76,79%)
16. Ηρακλείου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ (51,33%)
17. Θεσπρωτίας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΛΑΣ (59,74%)
18. Γιαννιτσών: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ (50,59%)
19. Καβάλας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ (68,47%)
20. Καλαβρύτων: ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (61,54%)
21. Καλαμάτας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ (93,44%)
22. Καρδίτσας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (57,78%)
23. Καστοριάς: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΙΟΣ (100%)
24. Κέρκυρας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ (58,89%)
25. Κεφαλονιάς: ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ (100%)
26. Κιλκίς: ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ (81,71%)
27. Κοζάνης: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ (72,69%)
28. Κυπαρισσίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (100%)
29. Κως: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ (100%)
30. Λαμίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (66,98%)
31. Λασιθίου: ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (100%)
32. Λειβαδιάς: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΝΙΟΥ (55,56%)
33. Λευκάδας: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ (53,45%)
34. Μεσολογγίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (100%)
35. Μυτιλήνης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (51,45%)
36. Νάξου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ (100%)
37. Ξάνθης: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ (100%)
38. Ορεστιάδας: ΑΝΝΑ ΜΕΜΕΤΖΗ (100%)
39. Πρέβεζας: ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (100%)
40. Ρεθύμνου: ΘΩΜΑΣ ΛΕΧΩΒΙΤΗΣ (100%)
41. Ροδόπης: ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΟΥΔΗ (53,70%)
42. Σάμου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΑΚΗΣ (100%)
43. Σερρών: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ (100%)
44. Σπάρτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (100%)
45. Σύρου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΦΛΗΣ (56,32)
46. Τρικάλων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ (52,94%)
47. Τρίπολης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ (57,84%)
48. Φλώρινας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ (100%)
49. Χαλκίδας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ (100%)
50. Χαλκιδικής: ΘΩΜΑΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ (55,04%)
51. Χίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΕΣ (50,55%)
Την ερχόμενη Κυριακή θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος εκλογών στους Δικηγορικούς Συλλόγους:
Αιγίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ 35,71% - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 35,71%
Θήβας: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 36,62% - ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ - ΜΑΥΡΑΚΗ 35,21%
Κατερίνης: ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΤΡΙΜΠΑ 42,37%- ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 41,10%
Κορίνθου: ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 39,58%- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ 34,03%
Λάρισας: ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ 47,46%- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 30,51%
Ναυπλίου: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ 40,87%- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ 25,48%
Πάτρας: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 31,30%- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 21,91%
Ρόδου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΒΕΝΑΚΗΣ 42,12%- ΣΤΕΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 41,87%
Χανιών: ΑΓΑΠΗ ΜΙΚΡΟΥ 46,53%- ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ 28,03%
Νεοκλεγέντες
Για πρώτη φορά εκλέχτηκαν νέοι Πρόεδροι στους δικηγορικούς Συλλόγους Βόλου, Έδεσσας, Ηλίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καλαβρύτων, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λειβαδιάς, Μυτιλήνης, Ροδόπης, Τρίπολης και Χίου, Ηρακλείου και Χαλκιδικής.
