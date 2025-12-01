Το Delta αναδεικνύεται κορυφαίο εστιατόριο της Ελλάδας από το La Liste 2026

Το La Liste, ένας από τους πιο επιλεκτικούς διεθνείς οδηγούς για όσους αναζητούν την απόλυτη εμπειρία γεύσης και ταξιδιού, χαρτογραφεί κάθε χρόνο την παγκόσμια γαστρονομία, συνθέτοντας αξιολογήσεις από χιλιάδες κριτικές, οδηγούς και ψηφιακές πλατφόρμες σε ένα ολοκληρωμένο, data-driven ranking. Με περισσότερες από 1.100 πηγές σε 200 χώρες και πάνω από 40.000 καταχωρήσεις, το La Liste αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν την απόλυτη fine dining εμπειρία.

Στο πλαίσιο της 10ης επετείου του θεσμού αναδεικνύεται ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο γαστρονομικό τοπίο, όπου η παγκόσμια κουζίνα γίνεται όλο και πιο δυναμική και δημιουργική.

Σε αυτό το διεθνές πλαίσιο, από τις 200 χώρες που συμμετείχαν, μόλις 20 ξεχώρισαν για τα Special Awards του 2026 και ανάμεσά τους η Ελλάδα, με το Delta restaurant να αναδεικνύεται κορυφαίο εστιατόριο της χώρας.

Η διάκριση αυτή έρχεται σε μια χρονιά-ορόσημο για το La Liste, που γιορτάζει τα 10 χρόνια του θεσμού, και επιβεβαιώνει ότι η ελληνική γαστρονομία διεκδικεί πλέον με αυτοπεποίθηση τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη, πρωταγωνιστώντας δίπλα στα κορυφαία εστιατόρια διεθνώς. Το βραβείο το παρέλαβε η κα Jana Cechova – Restaurant Manager και ο κος Δημήτρης Χριστοφιλέας -Ιδιοκτήτης & CEO Δειπνοσοφιστήριον.

Κατά τη διάρκεια του Gala 2026 στο Quai d’Orsay στο Παρίσι, η εκδήλωση συγκέντρωσε την διεθνή γαστρονομική ελίτ, κορυφαίους σεφ, επιχειρηματίες και πολιτικά πρόσωπα. Το βραβείο το παρέλαβε η Restaurant manager, Jana Cechova.

Η ένταξη στο elite club του La Liste αποτελεί επιβεβαίωση της πορείας του Delta να εξελίσσει και να προβάλλει τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία με συνέπεια, δημιουργικότητα και διεθνή προοπτική. Πίσω από αυτή τη σταθερή ανοδική πορεία βρίσκεται μια ομάδα που, μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, έχει επαναπροσδιορίσει την έννοια της fine dining, κατακτώντας διεθνή αναγνώριση και πλήθος διακρίσεων. Μια εμπειρία που αξίζει να ταξιδεύει στον κόσμο.



Πηγή: skai.gr

