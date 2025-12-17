Δίκη Χρυσής Αυγής: Την ενοχή των 42 κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας

Της Έλενας Γαλάρη

Να κηρυχθούν ένοχοι για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής και οι 42 κατηγορούμενοι ζητεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο η εισαγγελέας της έδρας.

Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των κατηγορουμενων για εγκληματική οργάνωση, τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων.

Κατά την αγόρευση της η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε σε έναν προς έναν τους κατηγορουμένους αποδομώντας τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους.

Για τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, η εισαγγελέας είπε:

"Ο Μιχαλολιάκος ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής. Διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του. Τα λεγόμενά του είχαν δύο όψεις. Όταν άλλαζε το ακροατήριο ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί. Δια της βίας ήθελαν να υποκαταστήσουν το κράτος με τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών. Έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμα και πολιτικά πρόσωπα όπως τον δήμαρχο Γιώργου Καμίνη. Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, που στα νιάτα του η Δημοκρατία του φέρθηκε με επιείκεια, ότι η Δημοκρατία που γεννήθηκε εδώ μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας».

Πηγή: skai.gr

