Δύτες του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν το σώμα ενός άνδρα εντός θαλάσσιας περιοχής στις Πεταλίδες Σάμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα από το Σουδάν, έναν από τους τρεις αγνοούμενους του πρόσφατου ναυαγίου στην περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, όταν εντοπίστηκαν στη γύρω περιοχή 28 μετανάστες οι οποίοι δήλωσαν ότι υπήρχαν άλλοι τρεις που προσπάθησαν να βγουν από τα βράχια όμως δεν τα κατάφεραν, σύμφωνα με το ΕΡΤNEWS. Πρόκειται για δύο άντρες και μία έγκυο γυναίκα.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπολοίπων αγνοουμένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.