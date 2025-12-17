Αλεξανδρούπολη: 3χρονο παιδί μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο - Ήταν υποσιτισμένο

Ένα παιδάκι ηλικίας περίπου 3 χρόνων μεταφέρθηκε σήμερα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από την μητέρα του, νεκρό.

Από την εξωτερική του εικόνα που ήταν πολύ άσχημη, με το παιδί να είναι σχεδόν σκελετωμένο και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένο, αναφέρει το evros-news.gr.

Το παιδάκι ανήκει σε οικογένεια Ρομά και ο πατέρας του ζει στο εξωτερικό όπου εργάζεται. Στο σπίτι που βρίσκεται σε γνωστή συνοικία της Αλεξανδρούπολης, μένουν η μητέρα του με τα δυο αδελφάκια του.

Φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα, Πέμπτη.

Η μητέρα είναι υπό την επίβλεψη της αστυνομίας, προκειμένου ανάλογα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης να αποφασιστεί ποια θα είναι η συνέχεια, αφού εκτός του υποσιτισμού μπορεί να υπάρχει και κάποιο άλλο πρόβλημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.