Τη στήριξή τους στον αγώνα των αγροτών έδειξαν υγειονομικοί, δίνοντας το «παρών» στο μπλόκο των Μαλγάρων το πρωί της Τετάρτης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους αγρότες που όλο αυτό το διάστημα βρίσκονται στα μπλόκα, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν με κοινωνική συνοχή και όχι με κοινωνικό αυτοματισμό.

«Στηρίζουμε χωρίς αστερίσκους τον αγώνα των αγροτών, που είναι αγώνας επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα. Στηρίζουμε τα μπλόκα που έχουν στήσει στους δρόμους, αλήθεια, εάν η κυβέρνηση κουβέντιαζε μαζί τους πολύ νωρίτερα, πριν στήσουν τα μπλόκα κι έλυνε τα προβλήματα, δε θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν, αυτή την κατάσταση, και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες, δε φταίνε οι αγρότες που αγωνίζονται για την επιβίωση τους, ευθύνεται καθαρά η κυβέρνηση.

Οι αγρότες ματώνουν να καλλιεργούν τη γη τους. Κι όμως, έρχονται οι μεσάζοντες, τα τρωκτικά, ο τελικός πωλητής να πίνει τον ιδρώτα. Και χαίρομαι παρά πολύ που οι αγρότες βάζουν και συνθήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Πώς ένας αγρότης μπορεί να μείνει στην ύπαιθρο, όταν το Κέντρο Υγείας δεν είναι σε θέση να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες ή να κάνει μια ακτινογραφία θώρακος ή το περιφερειακό νοσοκομείο δεν έχει γιατρούς, νοσηλευτές κι έχει μετατραπεί σε Κέντρο Υγείας και διακομίζει τα περιστατικά και θα πρέπει οι αγρότες να πάνε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά για να βρουν την υγειά τους. Αγωνιζόμαστε λοιπόν, όλοι μαζί για να επιλυθούν τα προβλήματα με κοινωνική συνοχή, χωρίς κοινωνικό αυτοματισμό», είπε.

