Να μην βγουν οι κουκούλες από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες και να ελεγχθεί εάν ένας εξ αυτών, εκτός από μάρτυρας, είναι και κατηγορούμενος, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντη τον Δεκέμβρη του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λυγγερίδη. Η απόφαση του δικαστηρίου επί του συγκεκριμένου αιτήματος για τους προστατευόμενους μάρτυρες θα ανακοινωθεί στις 3 Ιουνίου, όπως μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Κατά την προδικασία, οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες στις καταθέσεις τους, φαίνονται να έχουν δώσει σημαντικές πληροφορίες για το τι συνέβη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023, έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη». Στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι συνήγοροι υπεράσπισης ζητούσαν από το δικαστήριο να ελέγξει εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι έχουν τόσο σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, είναι και κατηγορούμενοι.

«Καίνε με τις καταθέσεις τους, γι' αυτό και προσπαθούνε οι συνήγοροί τους να αποδομήσουν όλο αυτό που υπάρχει. Χωρίς αυτούς, χωρίς τους μάρτυρες, δεν υπάρχει δίκη», είπε ο Θανάσης Λυγγερίδης, πατέρας του θύματος.

«Περιμένουμε κι εμείς να ακούσουμε τι θα αποφασίσει η έδρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσα έχουν ειπωθεί από τους προστατευόμενους τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει όλοι. Ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Οπότε, την αλήθεια την ξέρουμε λίγο-πολύ όλοι», δήλωσε η μητέρα του άτυχου αστυνομικού έξω από τη δικαστική αίθουσα και συμπλήρωσε:«Ο Γιώργης μου δολοφονήθηκε από την εγκληματική οργάνωση και αυτό δεν αμφισβητείται. Είναι τόσα τα στοιχεία, που ένα-ένα, θα συνδεθούν και θα μετατρέψουν όλα αυτά τα στοιχεία κατά της εγκληματικής οργάνωσης, αδιάσειστα»

Η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος της οικογένειας Λυγγερίδη, εξήγησε:«Δεν θέλει από μας κανείς την αποκάλυψη της ταυτότητας των μαρτύρων. Διότι ακριβώς τότε, στην ουσία, καταρρακώνεται ο ίδιος ο θεσμός της προστασίας του μάρτυρα. Θέλουμε αυτοί οι μάρτυρες να έρθουν, να πουν την αλήθεια».

Ο εισαγγελέας πρότεινε στους δικαστές να ελέγξουν μόνο τον έναν από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, καθώς από τις καταθέσεις που έχουν δώσει οι υπόλοιποι δύο δεν φαίνεται να προκύπτει ότι έχουν την ιδιότητα και του κατηγορούμενου. Είπε χαρακτηριστικά: «Το επιχείρημα που προβάλλεται από την υπεράσπιση για τη διερεύνηση αυτή πηγάζει από το ίδιο το περιεχόμενο της κατάθεσης του συγκεκριμένου μάρτυρα, όπου περιγράφει τη συμμετοχή του σε πράξεις που εξετάζει το δικαστήριό σας. Γεγονός που παραπέμπει σε πιθανότητα σύμπτωσης των δύο ιδιοτήτων στο πρόσωπό του.»



Πηγή: skai.gr

