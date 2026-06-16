Η αποχαιρετιστήρια δήλωση του Άλεκ Πίτερς στον Ολυμπιακό συγκίνησε όλους τους φίλους της ομάδας, αλλά όπως φαίνεται και τον Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ, που ήταν από τους πιο κοντινούς ανθρώπους του Αμερικανού φόργουορντ μέσα στην ομάδα, έκανε μια πολύ ιδιαίτερη ανάρτηση.



Χρησιμοποίησε ένα gif με ένα στιγμιότυπο από τον Ρος στα «Φιλαράκια», όταν προσπαθούσε να πείσει τους υπόλοιπους πως δεν είναι φορτισμένος συναισθηματικά. Κάπως έτσι κι ο Φουρνιέ δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα συνθήκη, που θα βρει τον Πίτερς μακριά από τον Ολυμπιακό και στο Μιλάνο.

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