Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην επαρχία Τσινγκχάι της βορειοδυτικής Κίνας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή τους και τέσσερις άλλοι να τραυματιστούν, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε περιοχή μεγάλου υψομέτρου στον νομό Χαϊσί, στην Τσινγκάι, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, στις 5:06 μ.μ (ώρα Πεκίνου, 12:06 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχεία κοντά στο επίκεντρο του σεισμού έχουν απομακρυνθεί και μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία και ότι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν για πιθανά θύματα και να καταγράφουν ζημιές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.