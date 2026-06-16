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Και επίσημα τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού ο Κοτσόλης

Ο Στέφανος Κοτσόλης θα έχει από σήμερα (16/06) καθήκοντα τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ να επιβεβαιώνει τα πρόσφατα ρεπορτάζ

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Κοτσόλης

Και με τη… βούλα τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού είναι από σήμερα (16/06) ο Στέφανος Κοτσόλης.

Με την «πράσινη» ΠΑΕ να επιβεβαιώνει, ουσιαστικά, τα πρόσφατα ρεπορτάζ που ήθελαν τις αλλαγές στο οργανόγραμμα να συνεχίζονται και τον έως τώρα αθλητικό διευθυντή του Παναθηναϊκού να αλλάζει πόστο.

Θυμίζουμε ότι, παράλληλα, άλλαξαν και οι αρμοδιότητες του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, καθώς ο Ισπανός θα έχει τον ρόλο του technical advisor πλέον.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ομάδας».

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Στέφανος Κοτσόλης ποδόσφαιρο
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