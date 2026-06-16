Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε γεωργική έκταση στη Φθιώτιδα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στην περιοχή της Ανθήλης Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπήρχε αναφορά για απειλή του οικιστικού κομματιού που βρίσκεται ανατολικά στην Ανθήλη, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσαν 33 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ. Επιπλέον, κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ πολύτιμη συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Πηγή: skai.gr

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