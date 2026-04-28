Δίκη Λυγγερίδη: Αποκαλυπτική κατάθεση αστυνομικού για τη μοιραία βραδιά

Με καταθέσεις φιλάθλων και αστυνομικών συνεχίζεται η δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη που οδήγησαν στο θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μάρτυρας αστυνομικός αναφέρθηκε στις κινήσεις του τότε Αστυνομικού Διευθυντή Πειραιά.

Ο μάρτυρας αστυνομικός ανέφερε συγκεκριμένα στην κατάθεσή του, ότι ο τότε αστυνομικός διευθυντής του Πειραιά παρεμπόδιζε τον έλεγχο των οχημάτων, ενώ, όπως είπε τον είδε μπροστά στα μάτια του να βγάζει τρία άτομα από το γήπεδο.

Είπε στους δικαστές: «Διέκρινα κάποιον να προσεγγίζει την είσοδο μαζί με τρία άτομα και τους λέει τους ξέρω δεν είναι οπαδοί, κάποιοι της ομάδας και τους επέτρεψα να περάσουν».

Στον έλεγχο των οχημάτων παρενέβη ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά, λέγοντας ότι «αυτά δεν τα ελέγχουμε είναι της ομάδας, τελειώνετε, έχουμε δουλειές, τους έλεγε».

Ωστόσο ο μάρτυρας, ο οποίος δέχθηκε βροχή ερωτήσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης, επισήμανε ότι οι εντολές που δίνονταν, για το πόσες διμοιρίες θα βρίσκοντι έξω από το γήπεδο και πού θα βρίσκονταν ήταν μόνο από το κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Πηγή: skai.gr

