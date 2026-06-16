Το FBI (Ομοσπονδιακή Αστυνομία των ΗΠΑ) απέτρεψε επιθέσεις εναντίον της μεγάλης διοργάνωσης μεικτών πολεμικών τεχνών "UFC Freedom 250", που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στον Λευκό Οίκο, ενώ προχώρησε ήδη στη σύλληψη πέντε υπόπτων, όπως αποκαλύφθηκε την Τρίτη.



Η τρομοκρατική επίθεση φέρεται να περιελάμβανε τη χρήση drones γεμάτα με εκρηκτικά για πλήγματα σε κτίρια περιμετρικά της εκδήλωσης. Στόχος ήταν να προκληθεί μαζικός πανικός, ώστε το πλήθος να τραπεί σε φυγή και να οδηγηθεί απευθείας προς το μέρος μιας ομάδας ελεύθερων σκοπευτών, οι οποίοι ήταν ακροβολισμένοι και έτοιμοι να τους εξοντώσουν, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Fox News Digital.

Πηγή: skai.gr

Ένα «δεύτερο κύμα» επιτιθέμενων φέρεται στη συνέχεια να σχεδίαζε να εισβάλει στην πύλη του Λευκού Οίκου, δήλωσαν αξιωματούχοι.Μετά από την έρευνα του iPhone ενός υπόπτου, οι αρχές βρήκαν τουλάχιστοντης κρυπτογραφημένης εφαρμογής μηνυμάτων Signal να συμμετέχουν σε συζητήσεις για την καταστροφική τρομοκρατική επίθεση στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Ένας ύποπτος ομολόγησε στις αρχές ότι στόχος της επίθεσης ήταν να στοχεύσει «καπιταλιστικές ελίτ», «δισεκατομμυριούχους» και πολιτικούς που έλαβαν χρήματα από την Αμερικανοϊσραηλινή Επιτροπή Δημοσίων Υποθέσεων (AIPAC), σύμφωνα με το δικτύο.«Χάρη στην ταχεία δράση του FBI, των συνεργατών μας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε μια επιχείρηση σε πολλές πολιτείες, πολλά άτομα βρίσκονται τώρα υπό κράτηση, και οι φερόμενες ως σχεδιαζόμενες επιθέσεις σταματήθηκαν άμεσα», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.Η λαμπερή εκδήλωση συνέπεσε με τα 80ά γενέθλια του προέδρου Τραμπ και την παρακολούθησαν περίπουσυμπεριλαμβανομένων 1.200 εν ενεργεία μελών των ενόπλων δυνάμεων.

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