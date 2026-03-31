Δίκη Λυγγερίδη: Κατέθεσαν φίλαθλοι που βρίσκονταν μέσα στο γήπεδο

Με καταθέσεις φιλάθλων που βρίσκονταν μέσα στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη τον Δεκέμβριο του 2023, συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάποιοι μάρτυρες, κατά την κατάθεσή τους, στρέφονται σε βάρος αστυνομικών, λέγοντας ότι τους ανάγκασαν κατά την προανάκριση να κατονομάσουν πρόσωπα, τα οποία στη συνέχεια κατέστησαν κατηγορούμενοι, Μάλιστα, καταγγέλλουν και βίαιη συμπεριφορά.

Ωστόσο, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την κατάθεσή του μάρτυρας φίλαθλος, ο οποίος δεν ανασκεύασε την κατάθεσή του και άφησε αιχμές σε βάρος συγκεκριμένου κατηγορούμενου. Ο ίδιος είπε στην κατάθεσή του:

«Πήγαμε μαζί με έναν κατηγορούμενο στο γήπεδο. Τον είδα ότι λίγο πριν από το τέλος του πρώτου σετ βγαίνει έξω από το γήπεδο. Επέστρεψε μετά από 20 λεπτά. Μου φάνηκε αναστατωμένος. Πληροφορηθήκαμε ότι γίνονταν επεισόδια».

Τον ρωτάει ο πρόεδρος: Τον ρωτήσατε που ήταν όσο έλειπε;

Ο μάρτυρας απαντά: Όχι, δεν τον ρώτησα.

Παράλληλα, μάρτυρας ανέφερε ότι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού βρισκόταν μέσα στο γήπεδο εκείνο το βράδυ και συνομιλούσε με αστυνομικούς την ώρα των επεισοδίων.

Πηγή: skai.gr

