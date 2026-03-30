Συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα (30/3) η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, με τη διαδικασία να περιλαμβάνει καταθέσεις φιλάθλων και νέα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, την έντονη αντίδραση του Εισαγγελέα προκάλεσε φίλαθλος ο οποίος αναίρεσε την κατάθεση που είχε δώσει προανακριτικά, λέγοντας πως ελήφθη μετά από πιέσεις αστυνομικών. Όπως επισήμανε και ο Εισαγγελέας, ο φίλαθλος είχε κάνει λόγο για οργανωμένους οπαδούς, καθώς και για βανδαλισμούς μέσα στο γήπεδο.

Ωστόσο, ο μάρτυρας σήμερα αναίρεσε όσα είχε πει, με τον Εισαγγελέα να αντιδρά λέγοντας: «Όλα αυτά που λέτε για αρχηγικό στέλεχος είναι της Αστυνομίας; Τα γνώριζε και τα έγραφε μόνη της; Σας παρακινούσε; Είχατε δει 120 άτομα να βγαίνουν από το γήπεδο».

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος φίλαθλος δεν βρίσκεται στη λίστα των προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι από την πλευρά τους πρόκειται να καταθέσουν μετά το Πάσχα και με κωδικές ονομασίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.