Συγκέντρωση διαμαρτυρίας υγειονομικών στο «Κωνσταντοπούλειο» κατά την άφιξη του Άδωνι Γεωργιάδη

Με συνθήματα υποδέχθηκαν σήμερα, Τρίτη, οι εργαζόμενοι του «Κωνσταντοπούλειου» Νοσοκομείου τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατά την επίσκεψή του για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο των ΤΕΠ, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση μέσω τελετών, την ώρα που το νοσοκομείο λειτουργεί στα όρια της κατάρρευσης λόγω των τραγικών ελλείψεων προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.



Οι υγειονομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε στάση εργασίας, τόνισαν ότι οι νέες υποδομές δεν μπορούν να αποκρύψουν την πραγματικότητα της εργασιακής εξάντλησης και των καθηλωμένων μισθών που δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στην ανακοίνωσή τους ξεκαθάρισαν ότι αρνούνται να συμμετάσχουν σε επικοινωνιακές «φιέστες», υπογραμμίζοντας ότι το σύστημα υγείας δεν αναβαθμίζεται με απλά κοψίματα κορδέλας αλλά με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με τους εργαζόμενους να δηλώνουν πως οι ανάγκες τους δεν εγκαινιάζονται αλλά διεκδικούνται, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι οι υγειονομικοί δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία στις κυβερνητικές παρουσιάσεις.

Πηγή: skai.gr

