Συγκίνησε ο Γ. Νταλάρας στον επικήδειο για τη Μαρινέλλα: Για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου

Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πλήθους κόσμου και προσωπικοτήτων από την καλλιτεχνική, πολιτική και κοινωνική σφαίρα της χώρας,τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στη μνήμη της μεγάλης ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, στην Μητρόπολη Αθηνών.

Μέχρι τις 13.00, η σορός της ερμηνεύτριας εκτίθετο για λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, όπου πλήθος κόσμου ανέμενε από νωρίς το πρωί για το τελευταίο αντίο στη σορό της μεγάλης ερμηνεύτριας, που έφθασε στο παρεκκλήσι συνοδεία της της κόρης της Τζωρτζίνας και των εγγονών της, Μελίνας και Δημήτρη, καθώς και στενών της φίλων.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη.

Από τη Μητρόπολη πέρασε σχεδόν το σύνολο του καλλιτεχνικού κόσμου, αλλά και πολιτικοί και προσωπικότητες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Γιώργος Κιμούλης, οι συνθέτες Γιώργος Χατζηνάσιος και Μίνως Μάτσας, ο Μανώλης Μητσιάς, η Πέγκυ Ζήνα, η Έλλη Κοκκίνου, η Μαριάννα Λάτση, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης κ.ά.

Αμέσως μετά την εξόδιο ακολουθία, ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου εκφώνησαν τους επικήδειους.

«Δεν πέθανες προχθές, έφυγες, πέταξες πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου... σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη», επεσήμανε ο ίδιος.

Ο Γ. Νταλάρας τόνισε, μεταξύ άλλων: «Υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει; Που δεν ξέρει τα τραγούδια σου; Την ιστορία σου; Την περιπετειώδη πορεία σου που δεν ήταν καθόλου εύκολη. Μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και ανατροπές. Άνοιξες πόρτες, έσπασες ταμπού, γκρέμισες κάστρα. Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, μοναδική και επίμονη μέχρι το τέλος, δημιουργώντας έτσι ένα πρότυπο που ακολούθησαν οι επόμενες γενιές. Δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ με πόσο μεγάλο θαυμασμό και σεβασμό μιλούσες για τις μεγάλες φωνές πριν από σένα και έπειτα, όταν μου μιλούσες για τη Βίκυ Μοσχολιού και τα εκπληκτικά τραγούδια που τραγούδησε και μετά για την Χαρούλα μας. Θέλω ακόμα να σου θυμίσω σαν μουσικός ότι κατάφερες κάτι απίστευτο, οι δεύτερες φωνές σου ν ακούγονται σαν πρώτες και να είναι αδιανόητο να φανταστεί κανείς ότι στα τραγούδια που τραγουδάς, αν φύγει η φωνή σου, τα τραγούδια δεν θα είναι ποτέ ίδια. Όταν σε ρώτησα βρε μάνα, πως τα κάνεις όλα αυτά; Πως παίρνεις τέτοιο ρίσκο, μου απάντησες: Η ανάγκη αγόρι μου».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου, αυτή που με πήρε παιδί σχεδόν από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου».

«Καλό ταξίδι μάνα και καλή τύχη όπου και αν πας», ανέφερε συγκινημένος ο τραγουδιστής.

