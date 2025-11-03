Την βεβαιότητά της ότι η ΕΥΠ την παγίδευσε με το Predator, εξέφρασε στη δίκη για τις υποκλοπές μία αστυνομικός, πρώην υπάλληλος της Υπηρεσίας Πληροφοριών που ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα στη δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές μέσω του κακόβουλου λογισμικού.

Η μάρτυρας εξήγησε στο δικαστήριο ότι της είχε σταλεί το Νοέμβριο του 2021 μολυσμένο μήνυμα, όταν η ίδια και άλλοι συνάδελφοί της που είχαν μεταχθεί σε άλλη υπηρεσία ως «ανεπιθύμητοι», είχαν υποβάλει αναφορά κατά της ΕΥΠ και ενώ ετοιμαζόταν να υποβάλει και υπόμνημα. Η μάρτυρας κατέθεσε στη δίκη των τεσσάρων εκπροσώπων των εταιριών που εμπλέκονται με το Predator που συνεχίζεται, ότι έχει στραφεί με μήνυση κατά της ΕΥΠ, θεωρώντας ότι η υπηρεσία σχετίζεται με την αποστολή στο κινητό της ύποπτου sms.

Όπως κατέθεσε, το μήνυμα έγραφε «Κοριτσάκι μου θυμάσαι» και συνοδευόταν από ένα link. «Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στο γραφείο του δικηγόρου μου για να φτιάξουμε το υπόμνημα για την αναφορά που είχαμε καταθέσει και επρόκειτο να κατονομάσουμε σε αυτό τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Μου φαινόταν περίεργο το μήνυμα, αλλά τότε δεν μπορούσα να πιστέψω ότι έλαβα μήνυμα με κακόβουλο λογισμικό μέχρι που ενημερώθηκα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», κατέθεσε η μάρτυρας.

Η αξιωματικός δήλωσε πως «είμαι εκατό τοις εκατό σίγουρη ότι μου έστειλε το μήνυμα η ΕΥΠ. Η Υπηρεσία δεν έκανε κανέναν έλεγχο ενώ παγιδεύτηκαν στελέχη της. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά αλλού».

Σε ερωτήσεις που δέχθηκε για τους λόγους που στράφηκε κατά της ΕΥΠ, αλλά και γιατί έγινε η μετάταξή της σε άλλη υπηρεσία, η μάρτυρας που τόνισε ότι υπηρετούσε από το 2007 έως το 2021 στην ΕΥΠ, είπε: «Τον Δεκέμβριο του 2021 με τροπολογία μεταταχθήκαμε σε άλλη υπηρεσία στην ΕΛ.ΑΣ. Στα μέσα Ιουλίου 2021 δημιουργήθηκε μια υποδιεύθυνση, η οποία συστάθηκε με υπογραφή του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη. Η υποδιεύθυνση αυτή δεν είχε αντικείμενο, αφού ήταν εικονική. Μας μετακίνησαν, γιατί δεν είμαστε αρεστοί στη διοίκηση».

Όπως είπε η μάρτυρας, η ίδια και άλλοι συνάδελφοί της, που μετατάχθηκαν στην επίμαχη υποδιεύθυνση «είχαμε αντιδράσει, γιατί είμαστε τόσο καιρό εκεί στην υπηρεσία και δεν κάναμε τίποτα. Στις 16/9/21 αποστείλαμε εξώδικο στον διοικητή. Δεν είχαμε καμία απάντηση. Εμείς συνεχίζαμε να πηγαίνουμε εκεί και να κοιταζόμαστε. Στη συνέχεια καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία για παράβαση καθήκοντος». Είπε επίσης ότι ξέρει πως μολυσμένο μήνυμα έλαβε και άλλη μία συνάδελφός της, από την ομάδα των μεταταχθέντων.

Πρόεδρος: Είχατε ενημέρωση από την ΕΥΠ για την παρακολούθηση του κινητού σας;

Μάρτυρας: Έχω υποβάλει αίτημα, αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Θεωρώ ότι στη δική μου περίπτωση θα είχε επιλεγεί άλλος τρόπος παρακολούθησής μου.

Πρόεδρος: Τι θα μπορούσε και ποιος να μάθει;

Μάρτυρας: Παγιδεύτηκα. Εγώ δεν είχα καμία εμπλοκή ούτε με πολιτικούς, ούτε με κόμματα. Όταν παγιδεύτηκα ήμουν στο γραφείο του δικηγόρου μου εν γνώσει της υπηρεσίας. Επειδή ξέρω τη λειτουργία του predator, πιστεύω ότι ήθελαν να ακούσουν κάτι ή να έχουν πρόσβαση σε κάποιο αρχείο.

Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζατε;

Μάρτυρας: Όχι. Ενημερώθηκα για τη σύνδεσή τους με την εταιρεία και με το λογισμικό, με βάση όσα προέκυψαν από την έρευνα. Οι συνδέσεις των εταιρειών έχουν προκύψει σε απόλυτο βαθμό από τη δικογραφία. Η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε αντί της Κύπρου ως hub για την εξαγωγή του λογισμικού. Κατά τη γνώμη μου πιθανότητα να κρύφτηκε η δαπάνη, μέσα σε νόμιμη δαπάνη για άλλη νόμιμη σύμβαση.

Εισαγγελέας: Σε αυτή τη διεύθυνση της ΕΥΠ πενήντα άνθρωποι τι κάνατε;

Μάρτυρας: Για πέντε μήνες δεν κάναμε τίποτα. Πηγαίναμε πίναμε καφέ και φεύγαμε.

Εισαγγελέας: Ποιοι πήγαιναν εκεί, οι ανεπιθύμητοι;

Μάρτυρας: Ναι. Η βούληση της διοίκησης ήταν να αδειάσουν κάποιες θέσεις για να προσληφθούν κάποια άλλα άτομα. Δεν δικαιολογείται αλλιώς να μένουν οι θέσεις μας και να φεύγουμε εμείς.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

