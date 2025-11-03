Σε φρούριο έχουν μετατραπεί τα Βορίζια με πάνοπλους αστυνομικούς να βρίσκονται στην περιοχή υπό τον φόβο νέας έντασης, ενώ αυτή την ώρα γίνεται στο χωριό η κηδεία του 39χρονου πατέρα, που έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου.

Oι Αρχές αναζητούν πληροφορίες για τα πρόσωπα που είχαν ενεργό ρόλο στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 30 ετών έχει συλληφθεί ήδη από τις Αρχές, ενώ η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τρία αδέλφια που φέρεται να συμμετείχαν στο αιματηρό συμβάν, ηλικίας, 19, 25 και 19 ετών. Οι έρευνες φέρεται να έχουν επεκταθεί ακόμα και σε… βουνά της περιοχής, όπου εκτιμάται ότι έχουν διαφύγει ορισμένοι από τους δράστες.

Τα σημάδια από την αιματηρή συμπλοκή, οι τρύπες από τις σφαίρες καταγράφονται στα αυτοκίνητα και τους τοίχους.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονται στην είσοδο του χωριού εξετάζουν εξονυχιστικά τόσο τους οδηγούς, όσο και τα αυτοκίνητα για όσους θέλουν να εισέλθουν στο χωριό.

«Aυτοί συναντήθηκαν έξω από το χωριό σε μία διακλάδωση και εκεί του φώναξαν οι άλλοι ότι εσύ ρε π…στη έβαλες τη βόμβα, θα σε φάμε. Και αντέδρασε. Τους έπαιξε πρώτος ο Φανούρης και μετά του παίξανε αυτοί και τον σκότωσαν. Στην κηδεία πάνω στον σπαραγμό μπορεί να γίνει άλλο μακελειό. Μπορεί να φύγει άνθρωπος από την κηδεία. Δεν ξέρουμε πόσα πιστόλια θα υπάρχουν στην κηδεία. Δεν ξέρουμε τίποτα», δήλωσε στο Live You φίλος του 39χρονου.

Όπλα και φυσίγγια εντοπίστηκαν χθες μετά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και αποθήκες του χωριού.



Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται αν η μια από τις καραμπίνες, είχε χρησιμοποιηθεί την ώρα της ανταλλαγής πυροβολισμών.

Αυτή τη στιγμή γίνονται κατ οίκον έρευνες για τους 3 που αναζητούνται. «Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η έρευνα, υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Δυστυχώς δεν μας βοηθούν οι μαρτυρίες», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Την Κυριακή, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε δύο από τους τραυματίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Πρόκειται για τον 25χρονο αδελφό του ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία τοποθετήθηκε βόμβα το βράδυ της Παρασκευής, με αποτέλεσμα τη «πυροδότηση» του αιματηρού ξεκαθαρίσματος, αλλά και ένα ακόμα άτομο από το χωριό.

Δήμαρχος Ηρακλείου: «Να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής»

Την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν στην πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στην Κρήτη, επισημαίνει με δήλωσή του ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τονίζει ότι τώρα είναι ώρα για δράση, αναφέροντας: «Δεν αρκεί να εκφράζουμε τη θλίψη μας όταν αυτά τα γεγονότα επαναλαμβάνονται και εκδηλώνονται με τον τρόπο που τα ζήσαμε όλοι τις τελευταίες μέρες. Είναι ώρα για δράση, είναι ώρα για ανάληψη ευθύνης από τον καθένα απ' όσους εκπροσωπούν θεσμούς και ασκούν εξουσία. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε και να το δηλώσουμε ξεκάθαρα είναι ότι θα τεθεί τέλος στην παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία στην Κρήτη. Και θα πρέπει να αναληφθεί κάθε πρωτοβουλία η οποία θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα αυτό. Πρέπει προφανώς να υπάρξει μια συνεννόηση την οποία επιδιώκω και προσωπικά με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και με την Αυτοδιοίκηση ώστε και εκείνη στο μερίδιό της να μπορέσει να συντελέσει, και βέβαια με τους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε ευχολόγια. Πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα και η πραγματικότητα αυτή είναι ζοφερή και υποθηκεύει ένα μέλλον το οποίο έχουμε την ευθύνη να εξασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού. Όλη η συζήτηση πρέπει να κατευθυνθεί στην επόμενη ημέρα. Είναι στιγμή για να δράσουμε».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για πρωτοβουλίες που μπορεί να αναληφθούν, ανάλογες με εκείνη που είχε ξεκινήσει από τον αείμνηστο πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργο Γραμματικάκη, ο δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε: «Όχι μόνο σήμερα, αλλά για ιδιαίτερους λόγους σήμερα, ο Γιώργος Γραμματικάκης μάς λείπει. Και φωνές όπως αυτή του Γιώργου Γραμματικάκη λείπουν. Αλλά αυτό πρέπει να το αναπληρώσουμε. Έχω προτείνει στον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης να αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία συνάντησης των αυτοδιοικητικών της Κρήτης, των εκπροσώπων μας στο Κοινοβούλιο και παραγόντων της Πολιτείας στην οποία θα πρέπει όλοι να εκφραστούν με ευθύτητα και παρρησία. Να καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας αλλά και γενικότερα της οργανωμένης παραβατικότητας στο νησί. Εκεί θα πρέπει να επιμεριστεί και η δουλειά καθ' αρμοδιότητα, ο καθένας να αναλάβει το κομμάτι που του αναλογεί. Θεωρώ ότι χρειάζεται συντονισμός αλλά χρειάζεται και σύμπνοια και αυτός είναι και ένας τρόπος για να βοηθήσουμε να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής».

Το χρονικό της συμπλοκής

Προσωπικές διαφορές φέρεται να αποτελούν μερικά από τα κεφάλαια της ταραχώδους ιστορίας των δύο οικογενειών.

Η ένταση κλιμακώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, μετά από έκρηξη βόμβας σε υπό κατασκευή κατοικία, η οποία ανήκε σε μέλος της μίας οικογένειας. Τα αίματα άναψαν με τον ιδιοκτήτη να κατηγορεί το αντίπαλο «στρατόπεδο».

Μετά από την έκρηξη της βόμβας στην υπό κατασκευή κατοικία ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα στο χωριό όπου είχαν κατευθυνθεί οι δύο αντίπαλες πλευρές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τα πυρά έπεσαν με την εμφάνιση του 39χρονου, ο οποίος περνούσε με αγροτικό αυτοκίνητο.

Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση

2η Ανακοίνωση

Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, 6 ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται 3 ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 10 οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

1η Ανακοίνωση

Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Πηγή: skai.gr

