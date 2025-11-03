Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Μαραθώνα λόγω της διεξαγωγής λαμπαδηδρομίας στο πλαίσιο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, που θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, 8 και 9 Νοεμβρίου.
Ειδικότερα από 12.00 έως 15.30 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών στους παρακάτω οδικούς άξονες:
• Λεωφ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της αφετηρίας της κλασσικής διαδρομής, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα.
• Αγίας Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και λεωφόρους κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
