Τη θέση ότι δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή στην επιχειρησιακή διαχείριση της φωτιάς στην Κινέτα και σε αυτήν στην Ανατολική Αττική που το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018 κατέληξε στην τραγωδία στο Μάτι, κατέθεσε στο Τριμελές Εφετείο ο τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως την επίμαχη ημέρα βρέθηκε στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ως πολιτικός προϊστάμενος, όπου, όπως ανέφερε, είχε πει στην ηγεσία του Σώματος να βάλει προτεραιότητες, καθώς υπήρχαν συνολικά 14 πυρκαγιές.

Ο μάρτυρας όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο αν ήταν δική του εντολή να γίνει εκτροπή ελικοπτέρου που κατευθυνόταν προς τη φωτιά στην Πεντέλη, ώστε να πάει στη φωτιά στα διυλιστήρια Κορίνθου, είπε πως όχι μόνο δεν έδωσε τέτοια εντολή, αλλά δεν το γνώριζε καν.

«Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε η φωτιά, πριν το Μάτι, είχα πει στην ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος να βάλουν προτεραιότητες. Η πολιτική ηγεσία δεν καθορίζει τις λεπτομέρειες αλλά το πώς θα γίνει ο πόλεμος σε γενικές γραμμές. Στο ΕΣΚΕ ήμουν σε όλες τις κρίσιμες φωτιές και σε γεγονότα για να έχω εικόνα της κατάστασης.Έτσι έχω μάθει να είμαι στην πρώτη γραμμή, αυτό δεν σημαίνει ότι επενέβαινα στα καθήκοντά τους. Εγώ είπα να πάνε τα εναέρια μόνο σε Κινέτα και Μάτι».

Η φράση του πρώην υπουργού περί "προτεραιοτήτων" που είπε ότι έθεσε στην ηγεσία της Πυροσβεστικής, καθώς και ότι είπε να σταλούν εναέρια στην Κινέτα και στο Μάτι, προκάλεσε βροχή ερωτήσεων της Εισαγγελέα της έδρας.

Εισαγγελέας: Αυτό (περί προτεραιοτήτων και εναερίων) δεν ήταν εμμέσως εντολή; Τι σημαίνει προτεραιότητα;

Μάρτυρας: Όχι δεν είπα αυτό. Το χειρότερο είναι να σκορπίσεις τα μέσα…

Εισαγγελέας : Εγώ κατάλαβα ότι η εντολή που τους δώσατε είναι πως κάτι θυσιάζουμε κάτι κερδίζουμε. Τι τους είπατε δηλαδή ας καεί το Μάτι και να σωθεί η Κινέτα ή αντίστροφα; Είναι επιχειρησιακή εντολή αυτό.

Μάρτυρας: Ήταν πόλεμος εκείνη την ημέρα. Είχαμε 14 φωτιές! Τους είπα να βάλουν προτεραιότητες και έβαλαν τις προτεραιότητες οι άνθρωποι.

Εισαγγελέας : Αν τους δώσετε εντολή να βάλουν προτεραιότητες, είναι επιχειρησιακή εντολή.

Μάρτυρας : Κοιτάξτε η μεγάλη σύγχυση που μπορεί να υπάρξει εδώ. Δεν προκάλεσα σύγχυση, ίσα ίσα προσπάθησα να βοηθήσω την κατάσταση.

Εισαγγελέας :Τη μεγάλη σύγχυση που προκαλέσατε στο επιτελείο την έχετε σκεφτεί;

Πρόεδρος : Ο μάρτυρας είπε ότι δεν είχε επιχειρησιακή αρμοδιότητα.

Μάρτυρας : Δεν είμαι κατηγορούμενος.

Εισαγγελέας: Δεν είστε κατηγορούμενος, είστε μάρτυρας και αν έχετε δώσει εντολές, αυτό ενδεχομένως να ελαφρύνει τις ευθύνες κάποιων. Δεν τους απαλλάσσει αλλά ελαφρύνει τη θέση τους

Ο πρώην υπουργός απαντώντας σε ερώτηση μέλους του δικαστηρίου είπε πως «Είχαμε μια τραγωδία. Δεν πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε αθώους ανθρώπους. Αν ψάχνουμε λεπτομέρειες σίγουρα θα βρούμε λάθη. Ήταν αναπόφευκτο σαν γεγονός».

Σε ερώτηση από την πλευρά των θυμάτων σχετικά με αναφορά του κατηγορούμενου τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ Ιωάννη Φωστιέρη, πως ο κ. Τόσκας έδινε εντολές και όποιος δεν τις υπάκουε κινδύνευε να βρεθεί εκτός Σώματος, ο πρώην υπουργός επανέλαβε πως: "Δεν επηρεάστηκε καμία ενέργεια τους από οδηγία, κατεύθυνση ή εντολή δική μου. Από αυτό προκύπτει ότι δεν έδωσα καμία εντολή".

Ο μάρτυρας είπε πως δεν τέθηκε ποτέ θέμα ενημέρωσης των πολιτών στο Μάτι διότι δεν έδωσε ποτέ ο υπεύθυνος του πεδίου τέτοια πληροφορία, καθώς, όπως ανέφερε "και να πρότειναν κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει. Δεν υπήρχε χρόνος". Συμπλήρωσε μάλιστα ότι εκείνη την περίοδο "βάλαμε το νερό στο αυλάκι" για το 112, το οποίο ωστόσο τότε δεν λειτουργούσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

