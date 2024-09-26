Μεγάλη ληστεία με λεία, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φτάνει το 1,5 εκατ. ευρώ, έγινε στις 3.30 το μεσημέρι στο Λαύριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι απείλησαν με όπλα τα μέλη χρηματαποστολής, έξω από τα Jumbo, αφαιρώντας το αστρονομικό ποσό, το οποίο είχε συγκεντρωθεί από τα γύρω καταστήματα.

Οι τέσσερις ληστές, φορώντας λευκές φόρμες και χειρουργικές μάσκες, αρχικά προσέγγισαν με το όχημα τους το πίσω μέρος του αυτοκινήτου της χρηματαποστολής και του έσκασαν τα λάστιχα με αιχμηρό αντικείμενο.

Στη συνέχεια απείλησαν τον οδηγό με καλάσνικοφ και κατά πληροφορίες τοποθέτησαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου.

Ο υπάλληλος άνοιξε την πόρτα του οχήματος με αποτέλεσμα οι ληστές να αποσπάσουν 15 σάκους με χρήματα.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: skai.gr

