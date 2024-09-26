Ολοκληρώνεται αύριο η β΄ φάση για το ειδικό σχήμα ενίσχυσης για τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας και του Έβρου μέσω της πλατφόρμας «mybusinesssupport». Συγκεκριμένα, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διευκρινίζει, σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον τοπικό τύπο, ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της β΄ φάσης του ειδικού σχήματος ενίσχυσης για τη Θεσσαλία, μέσω της πλατφόρμας «mybusinesssupport» είναι η 27η Σεπτεμβρίου 2024.

Ειδικότερα, αύριο, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις έντονες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, όπως και σε περιοχές της Περιφέρειας Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2023, οι οποίες υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των ανωτέρω φαινομένων.

Επομένως, η πλατφόρμα «mybusinesssupport» η οποία λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ, για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης, θα παραμείνει ανοιχτή ως αύριο Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024.

Συνεπώς, όπως αναφέρει το υπουργείο, καλούνται οι δικαιούχοι, να ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία, οριστικοποιώντας την αίτησή τους εντός της ως άνω προθεσμίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

