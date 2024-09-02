Για «υβριστική συμπεριφορά» της Πολιτείας στους νεκρούς που άφησε πίσω της η φωτιά στο Μάτι, έκανε λόγο μάρτυρας που κατέθεσε στη δίκη για την απώλεια της μητέρας της και όσα ακολούθησαν την επέλαση της φωτιάς.

Στη δίκη για το Μάτι δικαστήριο κατέθεσε και η δημοσιογράφος Άννα- Μαρία Κακαουνάκη η οποία αναφέρθηκε σε «κυνισμό των αρχών» αλλά και σε καθαρή τύχη στο ποιοι χάθηκαν και ποιοι σώθηκαν εκείνο το απόγευμα, καθώς οι οργανωμένες υπηρεσίες της Πολιτείας βρίσκονταν σε απόλυτο χάος.

Η Ευαγγελία Νικολοπούλου, κατέθεσε στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων για την απώλεια της 59χρονης μητέρας της η οποία έφυγε τρέχοντας από το σπίτι της γεμάτη με καύτρες στο σώμα της. «Κανείς δεν τους είπε να φυλαχτούν, να φύγουν. Η μητέρα μου ζούσε 59 χρόνια στο Μάτι και θα μπορούσε να σωθεί. Αλλά έφυγε από το σπίτι με τις καύτρες πάνω της. Κανείς δεν τους ενημέρωσε. Κανείς δεν προσπάθησε να τους σώσει και κανείς δεν σεβάστηκε τους νεκρούς. Όσοι είχαμε νεκρό να πάρουμε, αναγκαστήκαμε να ζήσουμε μια άσχημη διαδικασία για την αναγνώριση» κατέθεσε η μάρτυρας η οποία αναφέρθηκε εκτενώς και σε όσα αντιμετώπισαν μετά την τραγωδία, χαρακτηρίζοντας τη στάση των αρμοδίων υβριστική συμπεριφορά απέναντι στους νεκρούς» αλλά και στους συγγενείς τους.

«Όταν πήγαμε στον τάφο της μητέρας μου, μου έδειξε η θεία μου ένα σημείο όπου είναι θαμμένα κόκαλα από το Μάτι. Πήγα στο ιερέα και τον ρώτησα «είναι κάτι εδώ θαμμένο; και μου λέει πως «ναι εδώ είναι θαμμένα αταυτοποίητα κοκάλακια». Έστειλα mail στον δήμαρχο Μαραθώνα και όντως μπήκε μία πλάκα στο σημείο. Αυτά εκεί είναι αταυτοποίητα κόκαλα που σαρώθηκαν σε επιχείρηση-σκούπα που έγινε κάποια στιγμή στο Μάτι για να καθαριστούν» είπε με αγανάκτηση η μάρτυρας.

Η κυρία Κακαουνάκη, η οποία ερεύνησε όσα έγιναν στο Μάτι αναφέρθηκε στην απόλυτη αδράνεια που ουσιαστικά άφησε μόνους τους τούς κατοίκους και τους παραθεριστές στο Μάτι τις κρίσιμες ώρες. «Το τραύμα είναι μεγάλο» είπε η δημοσιογράφος η οποία αναφέρθηκε στο «απόλυτο χάος» αλλά και σε έναν «φοβερό κυνισμό» που προκύπτει από τις συνομιλίες της Πυροσβεστικής. «Οι άνθρωποι ήταν δύσκολο ακόμα και να μου πουν τη ιστορία τους. Κατάλαβα ότι ήταν τελείως μόνοι τους, ήταν τυχαίο εκείνη τη μέρα ποιος θα καεί και ποιος όχι. Από τις συνομιλίες της Πυροσβεστικής προκύπτει το απόλυτο χάος και ένας φοβερός κυνισμός. Άνθρωποι που έπαιρναν σε απόγνωση και τους απαντούσαν "δεν είναι ταξί το πυροσβεστικό"».

Η μάρτυρας τόνισε πως δεν υπήρχε ενιαία, βασισμένη σε σχεδιασμό με τα δεδομένα, αντιμετώπιση για τίποτε και έτσι η Πυροσβεστική «απαντούσε σε άλλους "μείνετε σπίτι σας" και σε άλλους "φύγετε"…».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

